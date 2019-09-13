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      Китаєць порозкидав 14 тисяч доларів на вулиці через поганий день: курйозні фото

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      Китаєць порозкидав 14 тисяч доларів на вулиці
      Китаєць порозкидав 14 тисяч доларів на вулиці / scmp.com

      42-річний чоловік із китайської провінції Фуцзянь через поганий день вирішив викинути 14 тисяч доларів на вулицю.

      Люди, які побачили інцидент почали збирати гроші, пише South China Morning Post. Деякі водії навіть покинули авто заради готівки.

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      Витівка китайця спричинила затори на дорозі. Згодом чоловік зрозумів, що він діяв нерозсудливо.

      На місце події приїхала поліція. Правоохоронці розкритикували Хуанга за "неналежну поведінку" і закликали тих, хто взяв гроші, віднести їх до поліції. Сам китаєць написав заяву у якій пояснив, що сподівається на повернення коштів, оскільки він "із звичайної сім’ї та зовсім незаможний".

      Частина людей уже повернули готівку жартівнику.

      китаєць гроші курйози
      Перехожі збирали гроші з дороги/ Фото: South China Morning Post

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      Теги: Гроші Курйозні новини Китай
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