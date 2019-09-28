Оно существует: в сети появилось фото Зеленского без Богдана рядом
Журналист Дмитрий Бобрицкий ездил в Кривой Рог – родной город Президента Украины Владимира Зеленского. И там ему удалось найти невероятное – раритетное фото главы государства, на котором рядом нет ни одного Андрея Богдана.
Школьную фотографию Владимира Зеленского и класса, в котором тот учился, Бобрицкий обнародовал на своей странице в фейсбуке.
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Конечно, имеется в виду легкий троллинг ситуации, которую часто обсуждали в сети – мол, глава ОП Андрей Богдан просто никогда от Владимира Зеленского не отходит, а часто держится рядом с ним уж слишком близко.
"Ездил в Кривой Рог и нашел редкую фотографию, на которой рядом с Владимиром Зеленским нету Андрея Богдана", – иронично подписал фото журналист.
А вы узнаете действующего главу государства на этой фотографии?
К слову, пользователи социальной сети встретили публикацию с отличным чувством юмора:
► "Не был бы так уверен насчет девочки в красном свитере".
► "Да он же фотографировал".
► "Зеленский с Луценко в одном классе учились?"
Смешные замечания комментаторов под постом Бобрицкого
Смешные мемы уходящей недели читайте уже в воскресенье, 29 сентября. А пока напомним самое смешное из недели предыдущей: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского.