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      Голубь-шпион преследовал пресс-секретарь МИД России Захарову в Нью-Йорке

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      Голубь и Захарова: кто (на) кого?
      Голубь и Захарова: кто (на) кого? / Фото с фейсбук-страницы Марии Захаровой

      Мария Захарова в очередной раз рассмешила пользователей соцсетей. Официальная представительница министерства иностранных дел России написала в своем фейсбуке о поездке в офис ООН в Нью-Йорке. И все бы ничего, если бы ее не преследовал голубь.

      Захарова сфотографировала голубя, который сидел на крыше автомобиля, и выложила эти фото в сети с подписью: "Едем в штаб-квартиру ООН. Едет и голубь. Возможно, мира".

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      Голуб
      Голубь, которого отметила Захарова / Фото с ее страницы в фейсбуке

      Голуб
      А вот этот же голубь – подпустил фотографа ближе / Фото с фейсбука Захаровой

      Пользователи сети отреагировали очень бурно и иронично. Вот несколько типичных комментариев:

      ► "Это голубь-шпион, на нем датчик GPS".
      ► "Новейший беспилотник США".
      ► "Наверное, этот голубь просит Путина убраться из Донецкой и Луганской областей".
      ► "Голубь мира – белый, но какой мир – такой и голубь".

      Коментарі
      Комментари под постом Захаровой / Скриншот

      Впрочем, все ясно стало тогда, когда один из пользователей сети "опознал" голубя.

      Голуб
      Тот самый?

      Напомним самые смешные мемы прошлой недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского – читайте и смотрите в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости России ООН Новости США Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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