Голубь-шпион преследовал пресс-секретарь МИД России Захарову в Нью-Йорке

Мария Захарова в очередной раз рассмешила пользователей соцсетей. Официальная представительница министерства иностранных дел России написала в своем фейсбуке о поездке в офис ООН в Нью-Йорке. И все бы ничего, если бы ее не преследовал голубь.

Захарова сфотографировала голубя, который сидел на крыше автомобиля, и выложила эти фото в сети с подписью: "Едем в штаб-квартиру ООН. Едет и голубь. Возможно, мира".

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Голубь, которого отметила Захарова / Фото с ее страницы в фейсбуке



А вот этот же голубь – подпустил фотографа ближе / Фото с фейсбука Захаровой

Пользователи сети отреагировали очень бурно и иронично. Вот несколько типичных комментариев:

► "Это голубь-шпион, на нем датчик GPS".

► "Новейший беспилотник США".

► "Наверное, этот голубь просит Путина убраться из Донецкой и Луганской областей".

► "Голубь мира – белый, но какой мир – такой и голубь".



Комментари под постом Захаровой / Скриншот

Впрочем, все ясно стало тогда, когда один из пользователей сети "опознал" голубя.



Тот самый?

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