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      Голуб-шпигун переслідував речницю МЗС Росії Захарову в Нью-Йорку

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      Голуб і Захарова: хто (на) кого?
      Голуб і Захарова: хто (на) кого? / Фото з фейсбук-сторінки Марії Захарової

      Марія Захарова вкотре розсмішила користувачів соцмереж. Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії написала у своєму фейсбуці про поїздку до офісу ООН у Нью-Йорку. І все б нічого, якби її не переслідував голуб.

      Захарова сфотографувала голуба, який сидів на даху автомобіля, і виклала ці фото в мережі з підписом: "Їдемо в штаб-квартиру ООН. Їде й голуб. Можливо, миру".

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      Голуб
      Голуб, якого зауважила Захарова / Фото з її сторінки у фейсбуці

      Голуб
      А ось цей же голуб – підпустив фотографиню ближче / Фото з фейсбука Захарової

      Користувачі мережі відреагували дуже бурхливо та іронічно. Ось кілька типових коментарів:

      ► "Це голуб-шпигун, на ньому датчик GPS".
      ► "Новітній безпілотник США".
      ► "Напевне, цей голуб просить Путіна забратися геть із Донецької та Луганської областей".
      ► "Голуб миру – білий, але який мир – такий і голуб".

      Коментарі
      Коментарі під постом Захарової / Скріншот

      Утім, все зрозумілим стало тоді, коли один із користувачів мережі "упізнав" голуба.

      Голуб
      Той самий?

      Нагадаємо найсмішніші меми минулого тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини США Новини Росії ООН
      Джерело: 24 канал
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