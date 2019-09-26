Голуб-шпигун переслідував речницю МЗС Росії Захарову в Нью-Йорку
Марія Захарова вкотре розсмішила користувачів соцмереж. Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії написала у своєму фейсбуці про поїздку до офісу ООН у Нью-Йорку. І все б нічого, якби її не переслідував голуб.
Захарова сфотографувала голуба, який сидів на даху автомобіля, і виклала ці фото в мережі з підписом: "Їдемо в штаб-квартиру ООН. Їде й голуб. Можливо, миру".
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Голуб, якого зауважила Захарова / Фото з її сторінки у фейсбуці
А ось цей же голуб – підпустив фотографиню ближче / Фото з фейсбука Захарової
Користувачі мережі відреагували дуже бурхливо та іронічно. Ось кілька типових коментарів:
► "Це голуб-шпигун, на ньому датчик GPS".
► "Новітній безпілотник США".
► "Напевне, цей голуб просить Путіна забратися геть із Донецької та Луганської областей".
► "Голуб миру – білий, але який мир – такий і голуб".
Коментарі під постом Захарової / Скріншот
Утім, все зрозумілим стало тоді, коли один із користувачів мережі "упізнав" голуба.
Той самий?
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