Голуб-шпигун переслідував речницю МЗС Росії Захарову в Нью-Йорку

Марія Захарова вкотре розсмішила користувачів соцмереж. Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії написала у своєму фейсбуці про поїздку до офісу ООН у Нью-Йорку. І все б нічого, якби її не переслідував голуб.

Захарова сфотографувала голуба, який сидів на даху автомобіля, і виклала ці фото в мережі з підписом: "Їдемо в штаб-квартиру ООН. Їде й голуб. Можливо, миру".

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Голуб, якого зауважила Захарова / Фото з її сторінки у фейсбуці



А ось цей же голуб – підпустив фотографиню ближче / Фото з фейсбука Захарової

Користувачі мережі відреагували дуже бурхливо та іронічно. Ось кілька типових коментарів:

► "Це голуб-шпигун, на ньому датчик GPS".

► "Новітній безпілотник США".

► "Напевне, цей голуб просить Путіна забратися геть із Донецької та Луганської областей".

► "Голуб миру – білий, але який мир – такий і голуб".



Коментарі під постом Захарової / Скріншот

Утім, все зрозумілим стало тоді, коли один із користувачів мережі "упізнав" голуба.



Той самий?

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