Уже сегодня, 31 июля, новый глава делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук попал в скандал.

Буквально в обед первый Президент Украины дал интервью российской пропагандистке – ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой, передает 24 канал.

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Примерно 20 минут в прямом эфире на телеканале "Россия 1" Кравчук шутил с кремлевской марионеткой про своего предшественника Кучму, спорил чей Донбасс и кто начал войну.

Кроме этого, он рассказывал о своей миссии в Трехсторонней контактной группе, а также о диалоге с так называемыми террористическими "ДНР" и "ЛНВ" и прекращении огня на Донбассе. Он даже успел пригласить Скабееву в Киев.

Смотрите отрывок из интервью, где Кравчук шутит со Скабеевой:

Что известно о канале "Россия 1"? "Россия 1" – более известный как "сливной бачок". Это не какой-то российский телеканал. Именно в его эфире выходят мощные пропагандистские программы, главной или единственной темой которых является Украина.

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