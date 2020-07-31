Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой
Уже сегодня, 31 июля, новый глава делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук попал в скандал.
Буквально в обед первый Президент Украины дал интервью российской пропагандистке – ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой, передает 24 канал.
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Примерно 20 минут в прямом эфире на телеканале "Россия 1" Кравчук шутил с кремлевской марионеткой про своего предшественника Кучму, спорил чей Донбасс и кто начал войну.
Кроме этого, он рассказывал о своей миссии в Трехсторонней контактной группе, а также о диалоге с так называемыми террористическими "ДНР" и "ЛНВ" и прекращении огня на Донбассе. Он даже успел пригласить Скабееву в Киев.
Смотрите отрывок из интервью, где Кравчук шутит со Скабеевой:
Что известно о канале "Россия 1"?
"Россия 1" – более известный как "сливной бачок". Это не какой-то российский телеканал. Именно в его эфире выходят мощные пропагандистские программы, главной или единственной темой которых является Украина.
Кравчук возглавил ТКГ: главное, что стоит знать
- Руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Комментируя информацию о новой должности, Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом.
- В свое время вице-премьер Резников заявлял, что поддерживает инициативу Зеленского о назначении Кравчука. По его словам, он будет рад, если будет назначен. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
- Указ об обновленном составе делегации уже появился на сайте Президента