Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Затем он отметил: основная его задача – достичь мира, а для этого нужно идти на компромиссы.

Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса, на которые готов идти в переговорах, журналистам "Суспильного".

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Компромиссы, на которые можно пойти

Украина и Россия должны искать компромиссы и взаимные уступки. Украинские вопросы должны решаться не за счет российских, но и российские не могут решаться за счет Украины, считает Кравчук.

Особая система управления на Донбассе

При введении особого статуса Украина превратится в государство с какими-то особыми политическими полномочиями. Поэтому Кравчук не воспринимает такой идеи.

Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус,

– сказал Кравчук.

Свободная экономическая зона

"Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", – отметил глава ТКГ.

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