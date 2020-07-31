Не воспринимаю особого статуса Донбасса: Кравчук рассказал о компромиссах, на которые готов идти
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Затем он отметил: основная его задача – достичь мира, а для этого нужно идти на компромиссы.
Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса, на которые готов идти в переговорах, журналистам "Суспильного".
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Компромиссы, на которые можно пойти
Украина и Россия должны искать компромиссы и взаимные уступки. Украинские вопросы должны решаться не за счет российских, но и российские не могут решаться за счет Украины, считает Кравчук.
- Особая система управления на Донбассе
При введении особого статуса Украина превратится в государство с какими-то особыми политическими полномочиями. Поэтому Кравчук не воспринимает такой идеи.
Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус,
– сказал Кравчук.
- Свободная экономическая зона
"Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", – отметил глава ТКГ.
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Кравчук возглавил ТКГ: главное, что стоит знать
- Руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Комментируя информацию о новой должности, Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом.
- В свое время вице-премьер Резников заявлял, что поддерживает инициативу Зеленского при назначении Кравчука. По его словам, он будет рад, если его назначат. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
- Указ об обновленном составе делегации уже появился на сайте Президента.