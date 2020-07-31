Не сприймаю особливого статусу Донбасу: Кравчук розповів про компроміси, на які готовий іти
Перший президент України Леонід Кравчук очолив Тристоронню контактну групу на переговорах у Мінську. Відтак він зазначив: основне його завдання – досягти миру, а для цього потрібно йти на компроміси.
Леонід Кравчук назвав два можливі компроміси, на які готовий йти у переговорах, журналістам "Суспільного".
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Компроміси, на які можна піти
Україна і Росія мають шукати компроміси і взаємні поступки. Українські питання мають вирішуватися не за рахунок російських, але і російські не можуть вирішуватися за рахунок України, вважає Кравчук.
- Особлива система управління на Донбасі
При введенні особливого статусу, Україна перетвориться на державу з якимись особливими політичними повноваженнями. Відтак Кравчук не сприймає такої ідеї.
Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус,
– сказав Кравчук.
- Вільна економічна зона
"Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", – зазначив очільник ТКГ.
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Кравчук очолив ТКГ: головне, що варто знати
- Керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Однак 28 липня він вирішив покинути переговорний процес. ЗМІ повідомляли, що справа у віці.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Коментуючи інформацію про нову посаду, Кравчук раніше заявляв, що до нього жодні пропозиції не надходили. Водночас він високо оцінював Резнікова як політика, оскільки той – професіонал і давно займається цим питанням.
- У свій час віцепрем’єр Резніков заявляв, що підтримує ініціативу Зеленського щодо призначення Кравчука. За його словами, він буде радим, якщо буде його призначено. Також Резніков хотів би, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.
- Указ про оновлений склад делегації вже з'явився на сайті Президента.