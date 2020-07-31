Перший президент України Леонід Кравчук очолив Тристоронню контактну групу на переговорах у Мінську. Відтак він зазначив: основне його завдання – досягти миру, а для цього потрібно йти на компроміси.

Леонід Кравчук назвав два можливі компроміси, на які готовий йти у переговорах, журналістам "Суспільного".

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Компроміси, на які можна піти

Україна і Росія мають шукати компроміси і взаємні поступки. Українські питання мають вирішуватися не за рахунок російських, але і російські не можуть вирішуватися за рахунок України, вважає Кравчук.

Особлива система управління на Донбасі

При введенні особливого статусу, Україна перетвориться на державу з якимись особливими політичними повноваженнями. Відтак Кравчук не сприймає такої ідеї.

Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус,

– сказав Кравчук.

Вільна економічна зона

"Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", – зазначив очільник ТКГ.

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