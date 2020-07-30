Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в мінській Тристоронній контактній групі та замінити на цьому місці Леоніда Кучму. Що Кравчук говорив про війну на Донбасі, про Росію і Крим за останні шість років від початку збройного конфлікту?

24 канал зібрав найяскравіші і найпромовистіші цитати першого президента України про війну на Донбасі і взаємостосунки із Росією.

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Припинення війни з Росією: основні думки

Нещодавно Леонід Кравчук виступив на урочистому засіданні Верховної Ради з приводу 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Одна з його провідних цитат звідти – радитися з ворогом неприпустимо.

Ми не маємо права навіть думати про те, щоб хтось виконував щодо нас роль "училок" або втручався в наші внутрішні справи. Не має значення, на Заході це чи на Сході,

– заявив перший президент України.

Він наголосив, що українці не можуть допустити того, щоб радитися з недругами або ворогами. Мовляв, це принижує нас. "Такі дії роблять кожного, хто їх допускає, нікчемним, дрібненьким і дуже маленьким. Я звертаюся до вас із великим проханням: зупинити розхитування моховика ворожнечі в суспільстві й у самій Верховній Раді", – наголосив Леонід Кравчук.

За попередні роки війни з Росією Кравчук висловив багато різнопланових думок, які інколи суперечать одна одній. Наводимо деякі цитати з інтерв'ю першого президента України, які опубліковані в інтернеті.

Про домовленості особисто з Путіним

"Є ціла низка кроків, які можна об'єднати в одну систему. Перше – це домогтися, як би не було важко, і зустрітися на рівні російської та української влади, сам на сам. Те, що діється на Донбасі, – це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією – що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо".

"Ні у кого немає рецепту"

"Ви знаєте, якщо б... От ви сказали, якби я прийшов і сказав: "Ось, я маю рецепт"... Якщо б я такий рецепт мав... Я думаю, що сьогодні такого рецепту немає ні в кого. Але шукати рецепт треба".

Зеленський отримав це у спадок

"Власне кажучи, анексія Криму, війна на Донбасі – це ті речі, які Зеленський отримав в спадок від попередньої влади. Вони катастрофічні. В цих умовах знайти правильні рішення дуже непросто".

Моральні авторитети, які можуть спинити війну

"І я пропонував (і зараз пропоную) Кремлю визначити 5 осіб, моральних авторитетів, які ніколи не були при владі, в партіях, ніде... Просто моральні авторитети. В Україні таких 5. Нехай сядуть і напишуть документ, що потрібно зробити, щоб припинилася війна і налагодити стосунки".

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"Я би не допустив війни"

На питання "Якби Ви були президентом, як би досягали миру на Донбасі?" Кравчук заявив таке: "Єдине, що я можу відповісти, і це відповідає моїм переконанням: якби я був президентом, я б не допустив війни на Донбасі".



Кравчук вважає, що він би не допустив війни / Фото Getty Images

Варто говорити із Великою сімкою

"Можна подумати про країни Великої сімки, які сьогодні вершать політику в світі. Таким чином, обговоривши це питання з Росією і залучивши світових лідерів до цієї проблеми, можна говорити про встановлення миру на Донбасі".

На Донбасі ненавидять усе українське

"Їх настільки нашпигували ненавистю до України, що вони не сприймають українську владу, вважаючи її злочинною. Я думаю, що кинути їх зовсім – буде несправедливо з усіх точок зору, тому що не в усьому вони винні. Винні ті, хто сидять в Кремлі і ті, кого прислали звідти, а вони є заручниками".

Війна іде вже 300 років

"Це не АТО, це – не комедія. Це війна. Всі вищі посадові особи, коли говорять, згадують, що агресія, війна. А коли сідають за стіл і потрібно підписати документ, ухвалити закон – вони не підписують. Я не знаю чого. Кажуть, що якщо ми підпишемо, то почнеться агресія Росії. Вона вже почалася. Якщо говорити про культурно-духовну війну, то вона йде від Переяславської Ради".

Якщо не віриш – для чого витрачати час?

"Разом з тим, якщо ми сідаємо за стіл переговорів, відразу не вірячи в можливість позитивного розвитку, то для чого ми витрачаємо цей час?"

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Путін каже дурниці

"З моєї точки зору, він каже дурниці. Це не по-людськи. Він хоче звести у ненависті народи. Росіян і українців. Вона вже є. Але хіба можна так чинити? Бог бачить усе. Але це не означає, що ми маємо так чинити."

Про Крим

Крим не зможе жити без України

"Води немає. Вони хочуть зробити Крим військовою базою. Адже Крим – це не високе виробництво, а більш затратна територія – і може настати знову такий час, що Крим не зможе жити без України. Я в це вірю".

Крим – це одне, а Донбас – інше

"Не можна це питання вирішувати одночасно, тому що Крим уже фактично анексований Росією і введений в систему російської федеративної держави. Тому це питання непросте, його треба вирішувати трішки по-іншому, тому що на Донбасі війна, а Крим анексований".

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Потрібно знімати блокаду

"Необхідно знімати всі блокади. Питання, пов'язані з водою, електроенергією і так далі повинні вирішуватися цивілізованим ринковим шляхом. Якщо ми налагодимо нормальні взаємини з жителями Криму, думаю, поступово ми ці взаємини будемо поглиблювати, розвивати, і прийдемо до якихось правильних висновків".

Про декомунізацію і СРСР

"До вашого відома, в Україні ухвалено закон про декомунізацію, де зазначено, що символи СРСР має бути знято або, так би мовити, перенесено в архів. Закон треба виконувати або внести поправки до закону. Моя точка зору така".

Зазначимо. Кравчук декілька разів включався у прямий ефір пропагандистської програми "60 хвилин" на каналі "Росія 1". Одного разу він висловив впевнену заяву, що Сталін і Гітлер зустрічалися у Львові. Цей вислів одразу ж розлетівся соцмережами і став мемом. Детальніше – читайте за посиланням.

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