"Гітлер і Сталін зустрічались у Львові": Кравчук засвітився на Кремль ТБ – відео

Перший президент України Леонід Кравчук взяв участь у скандальній пропагандистській програмі "60 хвилин". Більше того, ця передача виходить на кремлівському "Росія 24", а її ведучі – Ольга Скабеєва та Євгеній Попов.

Відео прогарами за участю Кравчука з’явилося на ютьюб-каналі "Росії 24". Як видно з кадрів, пропагандисти зв’язалися з Кравчуком за допомогою відеозв’язку. Хоча, судячи з картинки, український політик не бачив те, що відбувається в студії.

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Перше питання, яке з Кравчуком обговорили пропагандисти, було про заяву Зеленського щодо ролі Росії у початку Другої світової війни. Так, перший президент підтримав позицію шостого.

Пан Зеленський говорить про те, що Другу світову війну, яка почалася після агресії нацистської Німеччини щодо Польщі, спровокував укладений союз між СРСР і нацистською Німеччиною. А Гітлер і Сталін зустрілися у Львові – це ж документ, і це не є секретом. І намагалися домовитися,

– підкреслив Кравчук.

На цьому його з подивом перепинили ведучі та не дали договорити. Їх здивувала заява, що Гітлер і Сталін зустрічалися у Львові. За словами Попова, це питання мають вивчити історики.

Опісля перший президент все ж додав: "Замість того, щоб зупинити Гітлера, йому розв’язали руки. А потім Гітлер обернув усе проти СРСР, і постраждали народи нашої країни (імовірно, він мав на увазі СРСР, а не Україну – 24 канал)".

Далі Попов спробував скомпрометувати Кравчука питанням, чи відчуває він себе відповідальним за розв’язання Другої світової війни та Голокосту, адже перший український президент був у минулому партійним лідером.

Зеленський під час візиту до Польщі наголосив, що у 1939 році змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни та всіх подальших трагічних подій, зокрема і Голокосту.

"Я не був тоді секретарем ЦК. Мені тоді було лише 7 років, коли починалася війна. Але не в цьому річ. Україна не відповідає, зокрема, за Голокост, тому що політику тоді здійснювала не Україна, а Кремль", – відповів на закид Кравчук.

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