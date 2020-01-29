"Гитлер и Сталин встречались во Львове": Кравчук засветился на Кремль ТВ – видео

Первый президент Украины Леонид Кравчук принял участие в скандальной пропагандистской программе "60 минут". Более того, эта передача выходит на кремлевском "Россия 24", а ее ведущие – Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Видео прогарами с участием Кравчука появилось на ютьюб-канале "России 24". Как видно из кадров, пропагандисты связались с Кравчуком с помощью видеосвязи. Хотя, судя по картинке, украинский политик не видел происходящего в студии.

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Первый вопрос, который с Кравчуком обсудили пропагандисты, было о заявление Зеленского о роли России в начале Второй мировой войны. Так, первый президент поддержал позицию шестого.

"Господин Зеленский говорит о том, что Вторую мировую войну, которая началась после агрессии нацистской Германии в отношении Польши, спровоцировал заключенный союз между СССР и нацистской Германией. А Гитлер и Сталин встретились во Львове – это же документ, и это не является секретом. И пытались договориться", – подчеркнул Кравчук.

На этом его с возмущением остановили ведущие и не дали договорить. Их удивило заявление, что Гитлер и Сталин встречались во Львове.

Затем бывший гарант все же добавил: "Вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки. А потом Гитлер обратил все против СССР, и пострадали народы нашей страны (вероятно, он имел в виду СССР – 24 канал)".

Смотрите выступление Кравчука в "60 минут" Скабеевой: видео (с 21: 25)