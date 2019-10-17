Як змусити Путіна дотримуватися міжнародних норм: думка Кравчука

Загалом змусити господаря Кремля Володимира Путіна дотримуватися міжнародних норм непросто. Але це зробити можливо, зокрема за допомогою санкцій, щоправда їх слід запроваджувати не щодо конкретних осіб, а щодо держави Росія.

Як зауважив перший український президент Леонід Кравчук у коментарі ресурсу "Обозреватель", історія свідчить, що для Росії не існує міжнародних норм.

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"Вона діяла, діє і, думаю, діятиме за принципом доцільності, а не міжнародних норм. Така країна та такі у неї норми", – зазначив колишній український гарант.

За його словами, способи впливу на Росію все ж знайти можна.

Скажімо, санкції. Що за санкції застосовують сьогодні? Санкції не щодо держави Росія, а щодо конкретних осіб в Росії. Думаю, якщо б санкції було застосовано до Росії, Кремля як такого, тоді були б інші наслідки. Але ніхто на це не піде,

– додав політик.

Як приклад він навів неодноразові заяви Німеччини та Франції щодо підтримки України, але водночас перша будує "Північний потік – 2", а президент другою Еммануель Макрон телефонує Володимиру Путіну, підкреслюючи: бажано, щоб Росія стала членом G7.

"Вони грають з Україною, як кіт з мишею. Практично Україна не є для них державою, в якій вони – дуже зацікавлені, але вони роблять вигляд, що це так. І Путін цим користується", – підсумував Кравчук.

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Раніше очільник МЗС Вадим Пристайко підкреслював, що Україна Росії не довіряє, і Кремль довів не один раз, що йому довіряти не можна.

Разом з тим, якщо ми сідаємо за стіл переговорів, відразу не вірячи в можливість позитивного розвитку, то для чого ми витрачаємо цей час? Я вважаю, що у нас залишається ще право для того, щоб зробити ще одну спробу. Якщо ця спроба не дасть результату, нам треба чесно сказати народу (і це рішення залишається за президентом): я спробував і... Або вийшло і треба зробити наступні кроки, які приведуть нас до бажаного нам стану, або чесно сказати: ми спробували з вами все, що існувало, нам треба вживати інших заходів,

– зауважив він.