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      Как заставить Путина соблюдать международные нормы: мнение Кравчука

      67 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      В целом заставить хозяина Кремля Владимира Путина соблюдать международные нормы непросто. Но это сделать возможно, в частности посредством санкций, правда их следует вводить не в отношении конкретных лиц, а в отношении государства Россия.

      Как отметил первый украинский президент Леонид Кравчук в комментарии ресурсу "Обозреватель", история свидетельствует, что для России не существует международных норм.

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      "Она действовала, действует и, думаю, будет действовать по принципу целесообразности, а не международны норм. Такая страна и такие у нее нормы", – отметил бывший украинский гарант.

      По его словам, способы воздействия на Россию все же найти можно.

      Скажем, санкции. Что за санкции применяются сегодня? Санкции не в отношении государства Россия, а в отношении конкретных лиц в России. Думаю, если бы санкции были применены к России, Кремля как такового, тогда были бы другие последствия. Но никто на это не пойдет,
      – добавил политик.

      В качестве примера он привел неоднократные заявления Германии и Франции относительно поддержки Украины, но в то же время первая строит "Северный поток – 2", а президент второй Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину, подчеркивая: желательно, чтобы Россия стала членом G7.

      "Они играют с Украиной, как кот с мышью. Фактически Украина не является для них государством, в котором они – очень заинтересованы, но они делают вид, что это так. И Путин этим пользуется", – подытожил Кравчук.

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      Ранее глава МИД Вадим Пристайко подчеркивал, что Украина России не доверяет, и Кремль доказал не раз, что ему доверять нельзя.

      Вместе с тем, если мы садимся за стол переговоров, сразу не веря в возможность положительного развития, то для чего мы тратим это время? Я считаю, что у нас остается еще право для того, чтобы сделать еще одну попытку. Если эта попытка не даст результата, нам надо честно сказать народу (и это решение остается за президентом): я попробовал и ... Или получилось и надо сделать следующие шаги, которые приведут нас к желаемому нами состоянию, или честно сказать: мы попробовали с вами все, что было, нам надо принимать другие меры,
      – отметил он.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Леонид Кравчук Украина – Россия Владимир Путин
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