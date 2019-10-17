Как заставить Путина соблюдать международные нормы: мнение Кравчука

В целом заставить хозяина Кремля Владимира Путина соблюдать международные нормы непросто. Но это сделать возможно, в частности посредством санкций, правда их следует вводить не в отношении конкретных лиц, а в отношении государства Россия.

Как отметил первый украинский президент Леонид Кравчук в комментарии ресурсу "Обозреватель", история свидетельствует, что для России не существует международных норм.

Интересно! Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи

"Она действовала, действует и, думаю, будет действовать по принципу целесообразности, а не международны норм. Такая страна и такие у нее нормы", – отметил бывший украинский гарант.

По его словам, способы воздействия на Россию все же найти можно.

Скажем, санкции. Что за санкции применяются сегодня? Санкции не в отношении государства Россия, а в отношении конкретных лиц в России. Думаю, если бы санкции были применены к России, Кремля как такового, тогда были бы другие последствия. Но никто на это не пойдет,

– добавил политик.

В качестве примера он привел неоднократные заявления Германии и Франции относительно поддержки Украины, но в то же время первая строит "Северный поток – 2", а президент второй Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину, подчеркивая: желательно, чтобы Россия стала членом G7.

"Они играют с Украиной, как кот с мышью. Фактически Украина не является для них государством, в котором они – очень заинтересованы, но они делают вид, что это так. И Путин этим пользуется", – подытожил Кравчук.

Обратите внимание! У Путина не понимают требований Украины относительно оккупированных территорий

Ранее глава МИД Вадим Пристайко подчеркивал, что Украина России не доверяет, и Кремль доказал не раз, что ему доверять нельзя.

Вместе с тем, если мы садимся за стол переговоров, сразу не веря в возможность положительного развития, то для чего мы тратим это время? Я считаю, что у нас остается еще право для того, чтобы сделать еще одну попытку. Если эта попытка не даст результата, нам надо честно сказать народу (и это решение остается за президентом): я попробовал и ... Или получилось и надо сделать следующие шаги, которые приведут нас к желаемому нами состоянию, или честно сказать: мы попробовали с вами все, что было, нам надо принимать другие меры,

– отметил он.