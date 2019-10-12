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      Почему Украина садится за стол переговоров с Россией: объяснение Пристайко

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      Пристайко объяснил, почему происходят украинско-российские переговоры
      Пристайко объяснил, почему происходят украинско-российские переговоры / ТАСС

      Сегодня Украина России не доверяет, и Кремль уже неоднократно доказывал, что доверять ему нельзя. Правда, нынешняя украинская власть надеется, что положительный результат в отношении оккупированных территорий все же будет. Потому и садится за стол переговоров с Россией, чтобы его достичь.

      Как подчеркнул глава украинского МИД Вадим Пристайко, сегодня действующая украинская власть заботится, чтобы на Донбассе не повторились грузинский или приднестровский сценарии, передает "Радио Свобода".

       Интересно! Возможно, это последняя попытка, – Пристайко о Зеленском и будущем Донбасса

      "К большому сожалению, всех наших интеллектуальных мощностей не хватило для того, чтобы избежать этих сценариев. Но мы все же надеемся, что наши усилия могут дать результат. Если бы мы не верили в это, то это была бы, как минимум, шизофрения. Если мы пытаемся получить другой результат, применяя те же самые методы. Мы именно поэтому сейчас попробуем разорвать это невыполнение минских договоренностей", – добавляет министр.

      Вместе с тем Пристайко отметил, что Украина России не доверяет, и Кремль доказал не один раз, что ему доверять нельзя.

      "Вместе с тем, если мы садимся за стол переговоров, сразу не веря в возможность положительного развития, то для чего мы тратим это время? Я считаю, что у нас остается еще право для того, чтобы сделать еще одну попытку. Если эта попытка не даст результата, нам надо честно сказать народу (и это решение остается за президентом): я попробовал и... Или получилось и надо сделать следующие шаги, которые приведут нас к желанному нам состояния, или честно сказать: мы попытались с вами все, что существовало, нам нужно принимать другие меры", – подытожил он.

      Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявлял, что сегодня у Украины есть возможность говорить с Россией. По его словам, официальный Киев готов говорить по телефону в нормандском формате в Минске и тому подобное.

      Обратите внимание! Зеленский: Моя личная встреча с Путиным должна состояться только для прекращения войны

      Вадим Пристайко, со своей стороны, отмечает, что Кремль уже сейчас может забрать с оккупированного Донбасса своих военных, вооружение, а также прекратить финансирование боевиков и прекратить выдавать свои паспорта. И для этого достаточно лишь одного решения российского президента Владимира Путина.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Вадим Пристайко Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России
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