Почему Украина садится за стол переговоров с Россией: объяснение Пристайко

Сегодня Украина России не доверяет, и Кремль уже неоднократно доказывал, что доверять ему нельзя. Правда, нынешняя украинская власть надеется, что положительный результат в отношении оккупированных территорий все же будет. Потому и садится за стол переговоров с Россией, чтобы его достичь.

Как подчеркнул глава украинского МИД Вадим Пристайко, сегодня действующая украинская власть заботится, чтобы на Донбассе не повторились грузинский или приднестровский сценарии, передает "Радио Свобода".

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"К большому сожалению, всех наших интеллектуальных мощностей не хватило для того, чтобы избежать этих сценариев. Но мы все же надеемся, что наши усилия могут дать результат. Если бы мы не верили в это, то это была бы, как минимум, шизофрения. Если мы пытаемся получить другой результат, применяя те же самые методы. Мы именно поэтому сейчас попробуем разорвать это невыполнение минских договоренностей", – добавляет министр.

Вместе с тем Пристайко отметил, что Украина России не доверяет, и Кремль доказал не один раз, что ему доверять нельзя.

"Вместе с тем, если мы садимся за стол переговоров, сразу не веря в возможность положительного развития, то для чего мы тратим это время? Я считаю, что у нас остается еще право для того, чтобы сделать еще одну попытку. Если эта попытка не даст результата, нам надо честно сказать народу (и это решение остается за президентом): я попробовал и... Или получилось и надо сделать следующие шаги, которые приведут нас к желанному нам состояния, или честно сказать: мы попытались с вами все, что существовало, нам нужно принимать другие меры", – подытожил он.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявлял, что сегодня у Украины есть возможность говорить с Россией. По его словам, официальный Киев готов говорить по телефону в нормандском формате в Минске и тому подобное.

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Вадим Пристайко, со своей стороны, отмечает, что Кремль уже сейчас может забрать с оккупированного Донбасса своих военных, вооружение, а также прекратить финансирование боевиков и прекратить выдавать свои паспорта. И для этого достаточно лишь одного решения российского президента Владимира Путина.