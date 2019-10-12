Чому Україна сідає за стіл перемовин з Росією: пояснення Пристайка

Сьогодні Україна Росії не довіряє, і Кремль вже неодноразово доводив, що довіряти йому не можна. Щоправда, чинна українська влада все ж сподівається, що позитивний результат щодо окупованих територій все ж буде. Тому і сідає за стіл перемовин з Росією, аби його досягти.

Як підкреслив очільник українського МЗС Вадим Пристайко, сьогодні чинна українська влада турбується, аби на Донбасі не повторилися грузинський або придністровський сценарії, передає "Радіо Свобода".

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"На превеликий жаль, всіх наших інтелектуальних потужностей не вистачило для того, щоб уникнути цих сценаріїв. Але ми все ж таки сподіваємося, що наші зусилля можуть дати результат. Якщо би ми не вірили в це, то це була б, щонайменше, шизофренія. Якщо ми намагаємося отримати інший результат, застосовуючи ті ж самі методи. Ми саме тому зараз спробуємо розірвати це невиконання мінських домовленостей", – додає міністр.

Водночас Пристайко зауважив, що Україна Росії не довіряє, і Кремль довів не один раз, що йому довіряти не можна.

"Разом з тим, якщо ми сідаємо за стіл переговорів, відразу не вірячи в можливість позитивного розвитку, то для чого ми витрачаємо цей час? Я вважаю, що у нас залишається ще право для того, щоб зробити ще одну спробу. Якщо ця спроба не дасть результату, нам треба чесно сказати народу (і це рішення залишається за президентом): я спробував і... Або вийшло і треба зробити наступні кроки, які приведуть нас до бажаного нам стану, або чесно сказати: ми спробували з вами все, що існувало, нам треба вживати інших заходів", – підсумував він.

Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону заявляв, що сьогодні в України є можливість говорити з Росією. За його словами, офіційний Київ є готовим говорити телефоном, у нормандському форматі, в Мінську тощо.

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Вадим Пристайко, зі свого боку, наголошує, що Кремль вже зараз може забрати з окупованого Донбасу своїх військових, озброєння, а також припинити фінансування бойовиків і припинити видавати свої паспорти. І для цього достатньо лише одного рішення російського президента Володимира Путіна.