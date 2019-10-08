Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Игорь Воронченко убеждает, что Россия Международному трибуналу по морскому праву сообщила ложную информацию о возврате 3 украинских кораблей. Украинские судна Кремль захватил в конце ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

По словам Воронченко, после того, как захваченные на Азове 24 украинских моряка вернулись в Украину, Россия заявила суду, что вернула не только личный состав, но и корабли, передает ресурс "Украинские новости".

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"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", – подчеркнул командующий ВМС.

Он подчеркнул, что на самом деле Россия не хочет возвращать корабли, поскольку они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?"– отметил он.

Воронченко добавил, что Министерство иностранных дел Украины направило России запрос о возвращении кораблей, но пока не получило ответа.

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Что известно о захвате украинских моряков и судов возле Керченского пролива

25 ноября 2018 года во время перехода трех украинских военных кораблей из Одессы до Мариуполя вблизи Керченского пролива российские пограничники их атаковали дважды. Сперва пограничный корабль ФСБ РФ протаранил буксир украинских военных. А спустя россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков. В итоге Кремль взял в плен 24 моряков и захватил 3 украинские суда. Говорится про:

– катер "Никополь",

– катер "Бердянск",

– буксир "Яны Капу".

Впоследствии так называемый "суд" в Крыму взял под стражу всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Через некоторое время всех украинских моряков вывезли в СИЗО в Москве. Украинцы здесь объявили себя военнопленными.

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Какое отношение к этому делу имеет международный трибунал ООН по морскому праву

16 апреля 2019 года Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. Уже 10 и 11 мая Международный трибунал ООН провел открытое слушание по конфликту России и Украины на Азове. Длилось оно 3 часа. Россия от участия отказалась. Во время этих слушаний Украина выдвинула такие требования к России:

– немедленно освободить суда и вернуть их Украине;

– закрыть уголовные производства против 24 задержанных украинских моряков и не возбуждать новые дела;

– отпустить незаконно удерживаемых украинских военных и позволить им вернуться в Украину.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины. Согласно его решению, Кремль должен освободить 24 захваченных моряков и вернуть 3 корабля. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий.

В России же на такой приговор ответили, что они его не признают. По убеждению Кремля, захваченные украинские моряки не являются военнопленными и их собираются судить по российским законам. Заметим, что Россия во время оглашения приговора трибунала ООН отсутствовала.

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Как украинские моряки вернулись в Украину

Всех их обменяли в рамках обмена по схеме "35 на 35". Вместе с моряками на Родину вернулись 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов 7 сентября. Однако сразу после этого всех бывших пленников отправили на лечение в Киеве. Некоторые моряки вернулись домой в Одессу лишь 14 числа, а другая часть – в Херсон 20-го.



Каких именно украинских военных моряков Россия захватила на Азове / инфорграфика 24 канала