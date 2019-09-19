Спрашивали, чей Крым, – освобожденный моряк о провокациях российских заключенных в плену

Освобожденный украинский моряк Андрей Эйдер рассказал, что во время незаконного содержания за решеткой в московском СИЗО "Лефортово" российские узники пытались его спровоцировать.

Были провокации в отношении Крыма, войны и в целом российского вмешательства в Украину, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала "В автозаках пели гимн Украины".

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Эйдер добавил, что пытался никак на это не отвечать.

Потому что какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможна конструктивная беседа? Однако бывало, когда я одному парню давал сигареты только при условии, если он признает: Крым – это Украина. И каждый раз он это признавал!

– отметил он.

Военный также рассказал об условиях, в которых его содержали. Он находился в камере два на четыре метра.

"Она была полностью заставлена и очень тесна: когда кто-то хочет пройти, другой человек вынужден присесть. Хотя в камере было двое, однако почему-то поставили одну кровать", – пояснил Эйдер.

Освобожденный украинец добавляет, что тамошние тюремщики не имеют права сравнивать украинского военного с российским нарушителем закона.

Отношение иногда было, как к каким-то наркоманам. Как можно военного содержать рядом с наркоманом?

– сказал моряк.

Как моряков освободили из российского плена? Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Политзаключенные Кремля, которые вернулись в Украину / Инфографика 24 канала