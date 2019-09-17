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      Россия запретила въезд всем освобожденным из плена украинцам, – адвокат

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      Всем освобожденным из плена украинцам запретили въезд в Россию
      Всем освобожденным из плена украинцам запретили въезд в Россию / president.gov.ua

      Власти России запретили въезд на территории своей страны 11 политзаключенным и 24 морякам, которых освободили 7 сентября в рамках обмена пленными.

      Адвокат Дмитрий Динзе отметил, что этот запрет можно назвать "пожизненным", передает "Громадское радио".

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      "Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – сказал юрист.

      Адвокат отметил, что это делается под так называемым лозунгом "безопасности Российской Федерации".

      Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что этим людям – пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно,
      – подчеркнул Динзе.

      Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      17 сентября
      3021
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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