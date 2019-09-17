Россия запретила въезд всем освобожденным из плена украинцам, – адвокат

Власти России запретили въезд на территории своей страны 11 политзаключенным и 24 морякам, которых освободили 7 сентября в рамках обмена пленными.

Адвокат Дмитрий Динзе отметил, что этот запрет можно назвать "пожизненным", передает "Громадское радио".

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"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", – сказал юрист.

Адвокат отметил, что это делается под так называемым лозунгом "безопасности Российской Федерации".

Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что этим людям – пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно,

– подчеркнул Динзе.

Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала