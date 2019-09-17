Росія заборонила в'їзд усім звільненим з полону українцям, – адвокат

Влада Росії заборонила в'їзд на території своєї країни 11 політв'язням та 24 морякам, яких звільнили 7 вересня у рамках обміну полоненими.

Адвокат Дмитро Дінзе зауважив, що цю заборону можна назвати "пожиттєвою", передає "Громадське радіо".

Читайте також: Пристайко розповів про перспективу обміну полоненими у формі "всіх на всіх"

"Я думаю, що заборона на в'їзд у Росію стосується всіх. Усіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", – сказав юрист.

Адвокат зауважив, що це робиться під так званим гаслом "безпеки Російської Федерації".

Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям – довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно,

– наголосив Дінзе.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу