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      Росія заборонила в'їзд усім звільненим з полону українцям, – адвокат

      264 Читать новость на русском
      Усім звільненим з полону українцям заборонили в'їзд до Росії
      Усім звільненим з полону українцям заборонили в'їзд до Росії / president.gov.ua

      Влада Росії заборонила в'їзд на території своєї країни 11 політв'язням та 24 морякам, яких звільнили 7 вересня у рамках обміну полоненими.

      Адвокат Дмитро Дінзе зауважив, що цю заборону можна назвати "пожиттєвою", передає "Громадське радіо".

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      "Я думаю, що заборона на в'їзд у Росію стосується всіх. Усіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", – сказав юрист.

      Адвокат зауважив, що це робиться під так званим гаслом "безпеки Російської Федерації".

      Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям – довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно,
      – наголосив Дінзе.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      17 вересня
      11844
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії
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