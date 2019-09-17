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      Пристайко розповів про перспективу обміну полоненими у формі "всіх на всіх"

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      Вадим Пристайко прокоментував обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"
      Вадим Пристайко прокоментував обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" / ukranews.com

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає нежиттєздатною формулу обміну між Україною та Росією "всіх на всіх".

      Вадим Пристайко пояснив, що проблема у тому, що потрібно дуже чітко погодити, хто ці "всі на всі", пише "Радіо Свобода".

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      Пристайко додав, що якщо у списках з’являться кримінальні авторитети, "які є друзями тих, що перебувають з того боку, але не мають ніякого стосунку до цього конфлікту", то списки на обмін погоджувати не будуть.

      Ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, насправді не є життєздатною,
      – наголосив міністр.

      Міністр закордонних справ України раніше повідомляв, що другий етап обміну утримуваними особами між Україною і Росією планують провести вже найближчим часом. Володимир Зеленський заявляв, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну з Росією утримуваними особами. У команді глави держави сподіваються, що обмін може відбутися ще до кінця 2019 року.

      Як заявила Денісова, щонайменше 115 українців, зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні.

      Скільки українців в полоні росії
      Скільки Українців залишилось в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ Вадим Пристайко
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