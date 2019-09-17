Пристайко рассказал о перспективе обмена пленными в формате "всех на всех"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает нежизнеспособной формулу обмена между Украиной и Россией "всех на всех".

Вадим Пристайко пояснил, что проблема в том, что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все", пишет "Радио Свобода".

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Пристайко сообщил, что если в списках появятся уголовные авторитеты, "которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, но не имеют никакого отношения к этому конфликту", то списки на обмен согласовывать не будут.

Идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной,

– подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Украины ранее сообщал, что второй этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируют провести уже в ближайшее время. Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемыми лицами. В команде главы государства надеются, что обмен может состояться еще до конца 2019 года.

Как заявила Денисова, по меньшей мере 115 украинцев, в том числе и крымских татар, остаются в российском плену.



Сколько украинцев осталось в плену России / инфографика 24 канала

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленные моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала