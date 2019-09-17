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      Пристайко рассказал о перспективе обмена пленными в формате "всех на всех"

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      Вадим Пристайко прокомментировал обмен пленными в формате "всех на всех"
      Вадим Пристайко прокомментировал обмен пленными в формате "всех на всех" / ukranews.com

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает нежизнеспособной формулу обмена между Украиной и Россией "всех на всех".

      Вадим Пристайко пояснил, что проблема в том, что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все", пишет "Радио Свобода".

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      Пристайко сообщил, что если в списках появятся уголовные авторитеты, "которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, но не имеют никакого отношения к этому конфликту", то списки на обмен согласовывать не будут.

      Идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной,
      – подчеркнул министр.

      Министр иностранных дел Украины ранее сообщал, что второй этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией планируют провести уже в ближайшее время. Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемыми лицами. В команде главы государства надеются, что обмен может состояться еще до конца 2019 года.

      Как заявила Денисова, по меньшей мере 115 украинцев, в том числе и крымских татар, остаются в российском плену.

      Скільки українців в полоні росії
      Сколько украинцев осталось в плену России / инфографика 24 канала

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Обмен пленными Вадим Пристайко Украинцы в плену РФ
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