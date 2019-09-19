Запитували, чий Крим, – звільнений моряк про провокації російських в'язнів у полоні
Звільнений український моряк Андрій Ейдер розповів, що під час незаконного утримування за ґратами в московському СІЗО "Лефортово" російські в'язні намагалися його спровокувати.
Були провокації щодо Криму, війни та в цілому російського втручання в Україну, про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу "В автозаках співали гімн України".
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Ейдер додав, що намагався ніяк на це не відповідати.
Бо який сенс говорити з людьми, якщо з ними неможлива конструктивна розмова? Проте бувало, коли я одному хлопцеві давав цигарки лише за умови, якщо він визнає: Крим – це Україна. І щоразу він це визнавав!
– зазначив він.
Військовий також розповів про умови, у яких його утримували. Він перебував у камері два на чотири метри.
"Вона була повністю заставлена й дуже тісна: коли хтось хоче пройти, інша людина вимушена присісти. Хоча в камері було двоє, проте чомусь поставили одне ліжко", – пояснив Ейдер.
Звільнений українець додає, що тамтешні тюремники не мають права зрівнювати українського військового з російським порушником закону.
Ставлення іноді було, як до якихось наркоманів. Як можна військового утримувати поруч з наркоманом?
– сказав моряк.
Як моряків звільнили із російського полону?
Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.
На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
Політв'язні Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу
В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу
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