Запитували, чий Крим, – звільнений моряк про провокації російських в'язнів у полоні

Звільнений український моряк Андрій Ейдер розповів, що під час незаконного утримування за ґратами в московському СІЗО "Лефортово" російські в'язні намагалися його спровокувати.

Були провокації щодо Криму, війни та в цілому російського втручання в Україну, про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу "В автозаках співали гімн України".

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Ейдер додав, що намагався ніяк на це не відповідати.

Бо який сенс говорити з людьми, якщо з ними неможлива конструктивна розмова? Проте бувало, коли я одному хлопцеві давав цигарки лише за умови, якщо він визнає: Крим – це Україна. І щоразу він це визнавав!

– зазначив він.

Військовий також розповів про умови, у яких його утримували. Він перебував у камері два на чотири метри.

"Вона була повністю заставлена й дуже тісна: коли хтось хоче пройти, інша людина вимушена присісти. Хоча в камері було двоє, проте чомусь поставили одне ліжко", – пояснив Ейдер.

Звільнений українець додає, що тамтешні тюремники не мають права зрівнювати українського військового з російським порушником закону.

Ставлення іноді було, як до якихось наркоманів. Як можна військового утримувати поруч з наркоманом?

– сказав моряк.

Як моряків звільнили із російського полону?

Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу