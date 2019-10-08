Справа захоплених українських моряків: Росію викрили на брехні

Командувач Військово-морських сил (ВМС) Ігор Воронченко переконує, що Росія Міжнародному трибуналу з морського права сповістила неправдиву інформацію щодо повернення 3 українських кораблів. Українські судна Кремль захопив наприкінці листопада 2018 року у районі Керченської протоки.

За словами Воронченка, після того, як також захоплені на Азові 24 українських моряки повернулися до України, Росія заявила суду, що повернула не лише особовий склад, а і кораблі, передає ресурс "Українські новини".

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"Вони відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", – наголосив командувач ВМС.

Він підкреслив, що насправді Росія не хоче повертати кораблі, оскільки вони є доказом агресії для суду.

"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" із простреленою рубкою, що буде?" – зауважив він.

Воронченко додав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.

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Що відомо про захоплення українських моряків і суден біля Керченської протоки

25 листопада 2018 року під час переходу трьох українських військових кораблів з Одеси до Маріуполя поблизу Керченської протоки російські прикордонники їх атакували двічі. Спершу прикордонний корабель ФСБ РФ протаранив буксир українських військових. А опісля росіяни ще й обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків. У підсумку Кремль взяв у полон 24 моряків та захопив 3 українські судна Мовиться про:

– катер "Нікополь",

– катер "Бердянськ",

– буксир "Яни Капу".



Згодом так званий "суд" у Криму взяв під варту всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". За деякий час усіх українських моряків вивезли до СІЗО у Москві. Українці тут оголосили себе військовополоненими.

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Який стосунок до цієї справи має Міжнародний трибунал ООН з морського права

16 квітня 2019 року Україна подала позов проти Росії щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. Вже 10 та 11 травня Міжнародний трибунал ООН провів відкрите слухання щодо конфлікту Росії та України на Азові. Тривало воно 3 години. Росія від участі відмовилася. Під час цих слухань Україна висунула такі вимоги до Росії:

– негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

– закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

– відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України. Відповідно до його рішення, Кремль мав звільнити 24 захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Водночас суд не задовольнив прохання України зобов’язати РФ припинити кримінальне переслідування українських моряків та утримуватися від проведення нових слідчих заходів.



У Росії ж на такий вирок відповіли, що вони його не визнають. На переконання Кремля, захоплені українські моряки не є військовополоненими та їх збираються судити за російськими законами. Зауважимо, що Росія під час оголошення вироку трибуналу ООН була відсутньою.

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Як українські моряки повернулися до України

Усіх їх обміняли у межах обміну за схемою "35 на 35". Разом із моряками на Батькіщину повернулися 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години 7 вересня. Однак, одразу після цього усіх колишніх бранців відправили на лікування у Києві. Деякі моряки повернулися додому до Одеси лише 14 числа, а інша частина - до Херсона 20-го.



Яких саме українських військових моряків Росія захопила на Азові / Інфорграфіка 24 каналу