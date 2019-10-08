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      Справа захоплених українських моряків: Росію викрили на брехні

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      Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів
      Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів / Соцмережі

      Командувач Військово-морських сил (ВМС) Ігор Воронченко переконує, що Росія Міжнародному трибуналу з морського права сповістила неправдиву інформацію щодо повернення 3 українських кораблів. Українські судна Кремль захопив наприкінці листопада 2018 року у районі Керченської протоки.

      За словами Воронченка, після того, як також захоплені на Азові 24 українських моряки повернулися до України, Росія заявила суду, що повернула не лише особовий склад, а і кораблі, передає ресурс "Українські новини".

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      "Вони відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", – наголосив командувач ВМС.

      Він підкреслив, що насправді Росія не хоче повертати кораблі, оскільки вони є доказом агресії для суду.

      "Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" із простреленою рубкою, що буде?" – зауважив він.

      Воронченко додав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.

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      Що відомо про захоплення українських моряків і суден біля Керченської протоки

      25 листопада 2018 року під час переходу трьох українських військових кораблів з Одеси до Маріуполя поблизу Керченської протоки російські прикордонники їх атакували двічі. Спершу прикордонний корабель ФСБ РФ протаранив буксир українських військових. А опісля росіяни ще й обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків. У підсумку Кремль взяв у полон 24 моряків та захопив 3 українські судна Мовиться про:

      – катер "Нікополь",

      – катер "Бердянськ",

      – буксир "Яни Капу".

      Згодом так званий "суд" у Криму взяв під варту всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". За деякий час усіх українських моряків вивезли до СІЗО у Москві. Українці тут оголосили себе військовополоненими.

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      Який стосунок до цієї справи має Міжнародний трибунал ООН з морського права

      16 квітня 2019 року Україна подала позов проти Росії щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. Вже 10 та 11 травня Міжнародний трибунал ООН провів відкрите слухання щодо конфлікту Росії та України на Азові. Тривало воно 3 години. Росія від участі відмовилася. Під час цих слухань Україна висунула такі вимоги до Росії:

      – негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

      – закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

      – відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України. Відповідно до його рішення, Кремль мав звільнити 24 захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Водночас суд не задовольнив прохання України зобов’язати РФ припинити кримінальне переслідування українських моряків та утримуватися від проведення нових слідчих заходів.

      У Росії ж на такий вирок відповіли, що вони його не визнають. На переконання Кремля, захоплені українські моряки не є військовополоненими та їх збираються судити за російськими законами. Зауважимо, що Росія під час оголошення вироку трибуналу ООН була відсутньою. 

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      Як українські моряки повернулися до України

      Усіх їх обміняли у межах обміну за схемою "35 на 35". Разом із моряками на Батькіщину повернулися 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години 7 вересня. Однак, одразу після цього усіх колишніх бранців відправили на лікування у Києві. Деякі моряки повернулися додому до Одеси лише 14 числа, а інша частина - до Херсона 20-го. 

      Росія, захоплення Азов, Керченська протока, Українські кораблі
      Яких саме українських військових моряків Росія захопила на Азові / Інфорграфіка 24 каналу 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Водний транспорт ООН
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