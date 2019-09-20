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      У Херсоні зустріли трьох звільнених українських моряків: зворушливі фото та відео

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      На Херсонщині зустріли трьох звільнених із полону моряків. Втомлені й щасливі, чоловіки нарешті обнялися зі своїми рідними. Як їх чекали вдома та які плани в моряків – читайте далі.

      У центрі Херсона зібрався справжній натовп. Волонтери, херсонці та рідні чекають трьох земляків, які нарешті повернулись із кремлівського полону. Найбільше хвилюються батьки хлопців, вони неабияк підготувались до зустрічі

      Читайте також: Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії

      Нарешті додому повернулися Сергій Чуліба, Віктор Беспальченко і Михайло Власюк – троє із 24 українських моряків, які майже 10 місяців провели у російському полоні. Понад усе їм хочеться обійняти рідних. А ще – подякувати кожному, хто вірив і чекав.

      Про полон хлопці говорять неохоче. Хочуть забути ці 10 місяців, як страшний сон. Втім, за цей час стались у житті хлопців і приємні зміни. Морпіх Віктор Беспальченко побрався зі своєю нареченою. Щоправда, робити це довелось просто у московському ізоляторі "Лефортово". Сам Віктор зазначив, що це було дуже не просто організувати, за чотири місяці боротьби наречені зустрічалися з великою кількістю перепон.


      Звільнений український моряк Віктор Беспальченко та його дружина Тетяна Шевченко

      Визволені моряки передають привітання земляку політв'язню Олександрові Шумкову, який залишається в російському полоні. Сьогодні у нього день народження.

      Бажаємо, щоб він швидше повернувся додому, до своєї сім’ї. Нехай не падає духом, ми його будемо підтримувати. У нас найкраща країна, яка є,
      – наголосив звільнений з полону моряк Сергій Чуліба.

      Як у Херсоні зустріли трьох звільнених українських моряків

      Усі троє моряків продовжать службу у військово-морських силах. Втім, до роботи повернуться за місяць. А поки у них така омріяна і вистраждана відпустка. 

      Як моряків звільнили із російського полону?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини України Обмін полоненими Новини Херсона Арешт СІЗО Катування Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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