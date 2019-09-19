Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії

Сьогодні своє 30-річчя український політв'язень, військовослужбовець Збройних сил України, учасник Революції Гідності та війни на Донбасі Олександр Шумков зустрічає в штрафному ізоляторі російської колонії, де катують.

Шумков в неволі вже 2 роки. У серпні 2017 році його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.

Читайте також: Запитували, чий Крим, – звільнений моряк про провокації російських в'язнів у полоні

У Росії Шумкову інкримінували екстремістську діяльність – членство у забороненій у РФ організації "Правий сектор", участь у Революції Гідності та російсько-українській війні. І засудили у грудні 2018-го до 4 років неволі. Тобто фактично за те, що він патріот України.

У першій частині екслюзивного інтерв'ю з тіткою заручника Кремля Людмилою Шумковою читайте про те, як російські тюремники організували бранцю примусове голодування до втрати 20 кілограмів, про незаконне утримування в штрафному ізоляторі та злісні спроби зламати і схилити до співпраці. А також – про силу духу українського націоналіста і його історію, яка загартовує людей на волі чинити спротив російській агресії.

Читайте також: Бранець Кремля Шумков, на якого посилили тиск і провокують, написав нового листа з-за ґрат

Півроку карцеру і посилення психологічного тиску

Олександр перебуває в виправній колонії-4 Тверської області в місті Торжок, яка відома суворими умовими утримання і катуваннями. Свого часу Володимир Балух там оголосив голодування, бо йому не давали світер і псалтир. З 14 травня 2019-го Шумкова перевели в приміщення камерного типу, фактично – карцер, де він має пробути півроку. Які останні новини від нього?

3 вересня 2019-го Олександра в колонії відвідав його захисник Роман Лизлов. Повідомив, що на нього тюремники посили фізичний та морально-психологічний тиск. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі. Олександр розповів адвокату, що 20 серпня співробітник колонії прийшов до нього за письмовими поясненнями за фактом відеозвернення. Цікавило, з якою метою він записав відео та хто саме його виклав в інтернет.

Крім того, в порушення закону зараз обшуковують камеру без його присутності та вилучають особисті речі та документи без відома й дозволу. Відколи Саша в приміщенні камерного типу (далі – ПКТ), щоденно зранку співробітники колонії проводять обшуки камер і особисті обшуки ув'язнених. Засудженого виводять з камери в інше приміщення, там змушують знімати весь одяг і натільну білизну, принижуючи гідність людини. У цей час в камері інші співробітники проводять обшук за відсутності ув'язненого, що є незаконним.

Як повідомив Олександр, нещодавно в одного з засуджених зникли документи щодо його кримінальної справи. Тоді він та інший в'язень почали заявляти про своє право бути присутніми під час ранкового огляду камери. Деякі тюремники почали проводити такий огляд в їх присутності, проте інші співробітники і далі ігнорували законні вимоги, погрожували застосуванням фізичної сили та проводили обшуки в камері без них. Як наслідок, одного з засуджених перевели до більш жорстких умов утримання – в єдине приміщення камерного типу.

Читайте також: Зустріч Путіна з Ярошем: Карпюк розповів для чого поїхав в Росію у 2014 році

Також Олександр розповів, що неодноразово різні співробітники намагались почати з ним діалог провокаційного характеру, використовуючи по відношенню до нього такі висловлювання, як "терорист", "український шпигун", "нацистській заводила".... Психологічно тиснуть добряче.

Як його фізичний стан нині? Чи надається Олександру належна медична допомога?

Ні. Не надається необхідна медична допомога у порушення прав людини. Олександр має контузію, яку отримав добровольцем в сучасній російсько-українській війні. Контузія в будь-який момент дає про себе знати гострим головним болем. Нещодавно він відчув гострий головний біль та звернувся з письмовою заявою в санчастину закладу. Проте, медичний працівник з'явився лише через два дні! Весь цей час він страждав від нездужання. Хоча медична допомога повинна надаватися негайно.

Більше того... Того ж дня при виведенні Олександра з прогулянкового двору співробітник колонії дістав електрошокер та намагався нанести Сашку удар. Інший співробітник назвав його "нацистським заводилою" та в принизливій формі коментував політичні погляди Саші з використанням нецензурної лайки та образливих виразів.

Ці факти свідчать, що співробітники ВК-4 умисно провокують Олександра на здійснення, нібито, протиправних дій, аби посилити режим утримання чи притягнути його до жорсткішого виду відповідальності. Розумієте, такі провокації співробітників колонії Олександр здійснюються, аби утримувати його в ще жахливіших умовах. Неодноразово Олександр звертався з листом до Уповноваженого з прав людини РФ Москалькової щодо порушення його прав та інших осіб, що перебувають з ним разом. Проте жодної реакції немає досі...

24-годинний допит і примусове голодування

Олександр Шумков вважається, мовляв, "особливо небезпечним злочинцем" в Росії. Як тиск здійснювали за час весь час утримування під вартою?

У перші моменти затримання ФСБ привели свого адвоката Інну Іванцову, яка на нього тиснула. 24 години вівся безперервний допит ФСБ. З десяток людей по черзі заходили й допитували. Спати не давали. Він чув крізь привідкриті двері, що ФСБ-шники говорили "адвокатці", аби вона схилила його до співпраці зі слідством. Вона говорила: "Чим скоріше ти підпишеш папери, тим швидше відправлять на обмін. Ти ж розумієш, що якщо ти не дасиш згоду на співпрацю, то ти взагалі можеш живим звідси не вийти." Він витримав і не пішов на співпрацю мабуть тому, що має з народження український стрижень. Розумів, що ми знайдемо його. Знайшли. Певне, допомогла віра в Бога і справедливість.

Далі був вирок – 4 роки за членство в "Правому секторі". Під час етапу в поїзді тиску не було. А коли привезли в СІЗО в Твері, відібрали всі особисті речі, номери телефонів, записник... Далі вивели в коридорчик і побили. Згодом побили ще раз!.... Вивели в душову, звернули гумовий рулончик і нанесли по спині й ногах 15 ударів. Тоді ніхто з наших не знав, де він перебуває.

Відомо, що Олександр неодноразово голодував. Символічно, що у День Героїв 23 травня 2018 року у Брянському СІЗО він оголосив голодування на знак солідарності з Сенцовим та іншими українськими політв'язнями, незаконно утримуваними Росією. Тоді голодував близько 130 днів. Які були голодування?

Так. Йому також влаштовували свого часу примусове голодування до повного фізичного виснаження. Він схуд на 20 кг в березні-квітні цього року під час етапування в колонію, його просто не годували! Передач не допускали, грошей на тюремному рахунку не було, бо в ШІЗО не може користуватись цим рахунком. І лише після відвідин консула лише тоді змінилось ставлення. Зараз, на щастя, адвокатів і консулів допускають.

Читайте також: Екс-охоронець Яроша голодував майже 130 днів: у якому стані політв'язень Шумков зараз

Про надумані звинувачення і важливість листів підтримки

Зараз вже в колонії за надумані, нібито, порушення тюремного порядку його постійно закидають в штафні ізолятори (далі – ШІЗО) . Що від нього хочуть домогтися, поміщаючи в карцер за надуманими приводами?

Це безпідставні утримання. За, мовляв, вмивання в теплій куртці або що кара – ШІЗО. Так було 3-4 рази. Ще один термін в ШІЗО не закінчувався, починався інший!... А далі адміністративна комісія вирішила, що він заслуговує на перебування в приміщенні камерного типу півроку!



Тітка політв'язня Олександра Шумкова Людмила Шумкова

Я думаю, що таке триватиме до кінця терміну. У них намагання його зламати якимось чином. Вважають, що він для них особливо небезпечний і посягає на конситуційний лад РФ. Певне, думають, що він вестиме пропаганду екстремістської діяльності, тому й тримають його в таких умовах. Аби нічого іншого не трапилось. Йому лишилось до закінчення терміну рік і три місяці.

Що його мотивує триматись?

Він завжди в листах говорить про те, що хоче повернутись і продовжити свою діяльність по розбудові України. Для нього гасло "Україна понад усе" – все його життя, боротьба за створення самостійної соборної української держави. Тому він не полишає надії, що повернеться і займатиметься справами.

Він навіть в останньому слові сказав: розумів, що це могло статися, але могло статися ще гірше. Він був готовий. Для Клиха, наприклад, це був стрес, бо на нього російська агресія вилилась неочікувано. А Саша розумів: якщо він український націоналіст і переслідувався владою в Україні при Януковичі, цього варто очікувати. Навіть зараз він пише своїм друзям звідти, аби вони тримались і берегли себе. У кожному листі писав, що хвилювався за звільненого нещодавно Володю Балуха, з яким був в одній колонії, за побратима Карпюка. Справді він більше не за себе хвилюється, а за когось.

Чи весь час полону він безперешкодно отримує листи?

Коли був під судовим слідством, листування було обмеженним. Нині налагодився цей процес завдяки моніторингу адвоката і консула, тому отримує безперешкодно. Чимало листів надходить з-закордону. Ми також постійно на переписці.

Як надіслати йому листа?

Можна через Фсин-письмо, вказуючи колонію ИК-4 і місто Торжок. А можна звичайною поштою за адресою: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. р. Писати мусимо російською і з дотриманням цензури.

У другій частині інтерв'ю читайте про громадську діяльність Шумкова до полону, ймовірну причетність українських спецслужб до його викрадення, чому його ім'я не фігурувало в списках на масштабний обмін 7 вересня та чи є надії на звільнення найближчим часом.

Важливо! Листи з новорічними привітаннями отримав аж у серпні, – звільнений з полону моряк Андрій Ейдер