Зустріч Путіна з Ярошем: Карпюк розповів для чого поїхав в Росію у 2014 році

Звільнений з російського полону політв'язень Микола Карпюк назвав причину своєї поїздки до Росії у 2014 році. Він мав організувати зустріч російського президента Путіна з колишнім лідером "Правого сектору" Дмитром Ярошем.

Карпюк розповів, що в березні 2014 року його кум повідомив йому про можливість організувати зустріч Путіна і керівництва "Правого сектора". Зустріч планувалася в резиденції російського президента в Ново-Огарьово.

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Керівництво "Правого сектору" провело збори і вирішило делегувати на зустріч Карпюка як заступника Дмитра Яроша з політичних питань. За словами колишнього політв'язня глава ПС про це знав. Карпюк запевнив, що Ярош і колишній глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко не причетні до його арешту.

Він також зазначив, що пропозиція про можливу зустріч Путіна і Яроша не викликала здивування у керівництва ПС, оскільки під час подій на Євромайдані Ярош провів чимало зустрічей із послами інших держав.

Скажу чесно, зробив велику дурницю, коли поїхав в ту Росію, бо не думав, що в ХХІ столітті може бути таке беззаконня і таке нешанобливе ставлення до людини,

– визнав політв'язень на прес-конференції.

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Що відомо про затримання Карпюка?При в'їзді в Росію 17 березня 2014 року Карпюк, його кум та водій були затримані. Слідчий комітет РФ звинуватив Карпюка і нині покійного Олександра Музичка (Сашка Білого), у керівництві "бандою "Вікінг"", яка нібито здійснювала злочини у Чечні на початку 90-их років.



В СК Росії стверджували, що членами "Вікінга" також були колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Станіслав Клих та інші українці.



Згодом, проти Карпюка і Клиха дав свідчення українець Олександр Малофєєв, який також стверджував, що у Чечні воював колишній український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Протягом 14 місяців ніхто не знав, де перебуває Карпюк. Це викликало побоювання за його життя і безпеку.



Карпюк розповів, що в російській в'язниці його катували електричним струмом, а потім вивезли в Чечню на суд. У 2016 році Верховний суд Чечні виніс вирок громадянам України Станіславу Клиху і Миколі Карпюку за звинуваченням в участі в Чеченській війні проти Росії. Клих отримав 20 років суворого режиму, Карпюк - 22,5 роки.