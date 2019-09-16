Балух розповів про жахливі тортури в полоні РФ з погрозами сексуальної наруги

Звільнений політв'язень Володимир Балух розповів під час пресконференції про своє перебування в ув'язненні. Тортури почали застосовувати одразу після прибуття до колонії.

"На території колонії я був побитий. Їх там було багато, чоловік 10, мінімум 8. Хто саме бив я не бачив. Я стояв обличчям до стіни", – каже Балух.

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Він розповів, що били по ногах, в область печінки і нирок, по голові. "Я стояв обличчям до стіни, я перебував у розтягнутому положенні до дикого фізичного болю", – розповів Балух і додав, що його практично посадили на шпагат.



Володимир Балух / Фото "Факти"

Звільнений політв'язень сказав, що після цього його роздягли до гола, дали робу, яку не можна застебнути і сказали "заправляй в труси, штани і йди". Потім, Володимира Балуха відвели "на карантин".

Жорстке фізичне насильство застосовувалося в Твері, в СІЗО №1 у день, коли я прибув туди. Це були тортури з погрозами сексуальної наруги. І теж було ШІЗО, придумані стягнення, за який сидів у ШІЗО, за які стягнення оголошували. І було побиття, наволочка на голову, поливання водою, биття по всіх частинах тіла, шок, по п'ятах, по ногах, по вухах. І загрози сексуального насильства,

– зізнався Балух.

За його словами, в такі моменти важко розуміти, скільки минуло часу. За його відчуттями тортури тривали близько 20-30 хвилин. Балух додав, що отримав близько 150 ударів електрошокером, а також були тортури холодом.



Звільнений Балух з Зеленським / фото 24 каналу

Зазначимо, що 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією у форматі "35 на 35". РФ повернула до України 24 полонених моряків і 11 політв'язнів: Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова й Артура Панова.