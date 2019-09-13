09:53
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК ФОРУМ YES 2019 ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК ФОРУМ YES 2019 ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові

      3336 Читать новость на русском
      Володимир Балух
      Володимир Балух / uatv.ua

      Найголовніше для України зараз – не втратити Крим. На анексованому Росією півострові є ще багато людей, які чекають на возз’єднання з Україною.

      Свідченням цьому є навіть останні вибори, які проводила Росія в Криму. На них прийшли лише 28% кримчан. Про це в інтерв’ю спецпроєкту "Крим. Реалії" розповів Володимир Балух.

      Актуально: На "Слава Україні" обов’язково почуєш відповідь, – Балух про своє ув’язнення в окупованому Криму

      Найголовніше зараз ‒ не втратити Крим не територіально, а ментально. Він все більше й більше розвертається в бік України,
      – наголосив звільнений бранець Кремля.

      За його словами, це було видно навіть за ґратами: ставлення до політв’язнів на півострові почало кардинально змінюватися.

      "Будь ласка ‒ результат останніх виборів у Криму, тільки 28%, які взяли в цьому участь. Не зважаючи на те, скільки проукраїнських громадян виїхали та скільки приїхали з Росії на півострів", – додав політв’язень.

      Балух каже: українське суспільство має перестати ставитися до кримчан як до зрадників.

      "Так, звичайно, і зрадники там є. У Криму багато людей, дуже багато людей, які ментально з Україною, мій випадок – один з таких прикладів. Державі варто підтримувати цих людей фінансово і, найважливіше, морально. Тому що головне – люди, а не територія", – резюмував українець.

      Що відомо про Володимира Балуха? Це український активіст, родом із Криму, фермер. Окупаційна влада Росії затримала Володимира Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Його засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину

      blog_ava
      У "Слузі народу" пояснили, чому вперше не зібрали більшість для голосування
      сьогодні
      7617
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Балух Українці в полоні РФ Заручники Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 09:10 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1931
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      сьогодні , 08:45 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 775
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1628
      До середньої школи – за міжнародним дипломом
      сьогодні , 08:40 До середньої школи – за міжнародним дипломом
      Блог Медіа 355
      Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      сьогодні , 08:14 Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      Інна Жолобович 1751
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук