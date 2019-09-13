Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові

Найголовніше для України зараз – не втратити Крим. На анексованому Росією півострові є ще багато людей, які чекають на возз’єднання з Україною.

Свідченням цьому є навіть останні вибори, які проводила Росія в Криму. На них прийшли лише 28% кримчан. Про це в інтерв’ю спецпроєкту "Крим. Реалії" розповів Володимир Балух.

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Найголовніше зараз ‒ не втратити Крим не територіально, а ментально. Він все більше й більше розвертається в бік України,

– наголосив звільнений бранець Кремля.

За його словами, це було видно навіть за ґратами: ставлення до політв’язнів на півострові почало кардинально змінюватися.

"Будь ласка ‒ результат останніх виборів у Криму, тільки 28%, які взяли в цьому участь. Не зважаючи на те, скільки проукраїнських громадян виїхали та скільки приїхали з Росії на півострів", – додав політв’язень.

Балух каже: українське суспільство має перестати ставитися до кримчан як до зрадників.

"Так, звичайно, і зрадники там є. У Криму багато людей, дуже багато людей, які ментально з Україною, мій випадок – один з таких прикладів. Державі варто підтримувати цих людей фінансово і, найважливіше, морально. Тому що головне – люди, а не територія", – резюмував українець.

Що відомо про Володимира Балуха? Це український активіст, родом із Криму, фермер. Окупаційна влада Росії затримала Володимира Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Його засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.



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