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      На "Слава Україні" обов’язково почуєш відповідь, – Балух про своє ув’язнення в окупованому Криму

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      Володимир Балух
      Володимир Балух / фото із соцмереж

      Бранець добре запам’ятав святковий для окупантів день. Вони раділи черговій річниці "воз’єднання" Криму з Росією. Він же сидів за ґратами у Сімферополі, який вважає українським.

      Як виявилось, не лише він. Під звуки салютів інші ув’язнені в окупованому Криму українці співали гімн. Про свою особливу тюремну історію Балух розповів в інтерв’ю спецпроєкту "Крим. Реалії".

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      Я тоді в камері 5 на 8 сидів, вона виходить у внутрішній двір. Там добре чутно, і як тільки вечір, можна поспілкуватися з іншими камерами. І ось уявіть, під цей салют хлопці починають виконувати гімн України. Це, може, не дуже цікавий момент, але настільки емоційний,
      – розповів звільнений бранець Кремля.

      За його словами, цього моменту конвоїри не чули. Окрім того, Балух наголосив: у коридорах Сімферопольського СІЗО часто можна почути вітання українців. Зараз тюремники на це вже навіть не реагують.

      "Коли людину ведуть коридорами Сімферопольського СІЗО, на "Слава Україні!" обов'язково почуєш кілька відповідей "Героям слава!". І спочатку вони (конвоїри – 24 канал) реагували на це зауваженнями, щоб заарештований не зупинявся, і говорили, що міжкамерне спілкування заборонене, а потім це вже на традицію перетворилося", – додав Балух.

      Що відомо про Володимира Балуха? Окупаційна влада Росії затримала Володимира Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Його засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Балух Українці в полоні РФ Заручники Анексія Криму Обмін полоненими Україна – Росія
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