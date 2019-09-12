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      Балух хоче подати позов проти Росії до Європейського суду

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      Звільнений з полону Володимир Балух
      Звільнений з полону Володимир Балух / Кадр з відео

      Звільнений політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини.

      За інформацією "Крим.Реалії", адвокати переконані, що у російських тюрмах він став жертвою репресій через свою державницьку позицію.

      До слова: Держава надасть помешкання в Києві чотирьом політв'язням з Криму – Денісова

      Сам же Балух пояснив, що збір документів для подачі до Європейського суду триває ще з 2016 року. Підтримку у цьому процесі надає Гельсінська група з прав людини.

      Що відомо про Володимира Балуха?Житель анексованого Криму, якого окупаційна влада Росії затримала у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Його засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину. 

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      Теги: Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Володимир Балух Заручники Новини Криму Судді Європейський суд Новини Росії
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