Балух хоче подати позов проти Росії до Європейського суду
Звільнений політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини.
За інформацією "Крим.Реалії", адвокати переконані, що у російських тюрмах він став жертвою репресій через свою державницьку позицію.
До слова: Держава надасть помешкання в Києві чотирьом політв'язням з Криму – Денісова
Сам же Балух пояснив, що збір документів для подачі до Європейського суду триває ще з 2016 року. Підтримку у цьому процесі надає Гельсінська група з прав людини.
Що відомо про Володимира Балуха?Житель анексованого Криму, якого окупаційна влада Росії затримала у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".
Його засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.
7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.
В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу
В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу