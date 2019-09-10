18:45
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE

      Держава надасть помешкання в Києві чотирьом політв'язням з Криму – Денісова

      1185 Читать новость на русском
      Людмила Денісова та Олег Сенцов
      Людмила Денісова та Олег Сенцов / voi

      За гроші держави чотирьом кримським політв'язням, які після обміну повернулися в Україну – йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова – придбають житло.

      Про це в ефірі "Громадське" розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

      Читайте також: Скільки українців ще залишаються у російському полоні: вражаюча цифра

      Вона зазначила, що наразі спільно з офісом президента ведеться робота щодо придбання квартир в Києві чотирьом кримським політв’язням. Усі вони згодні лишитись в Києві разом зі своїми родинами.

      Ми спершу запитали, чого вони хотіли б, з ким жити, з'ясували склад сімей і все це передали в Офіс президента,
      – уточнила омбудсвумен.

      Про конкретні терміни наразі мова не йде. Денісова лише зазначила, що це відбудеться найближчим часом.

      До слова, раніше Денісова вже інформувала, що Сенцову та Кольченку підготували тимчасове житло. Конкретно щодо Кольченка, то мовиться про кімнату в гуртожитку, де вже 2 роки мешкає його родина.

      Щодо наступного етапу обміну ув'язненими, Людмила Денісова наголосила, що наразі тривають перемовини.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу
      blog_ava
      Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      сьогодні
      11301
      Теги: Новини нерухомості Новини України Людмила Денісова Олег Сенцов Обмін полоненими Новини політики Володимир Балух
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      сьогодні , 18:01 Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      Ірина Поліщук 214
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сьогодні , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 853
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні , 17:01 Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      1647
      Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      сьогодні , 17:00 Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      Артем Овдієнко 434
      Процедура імпічменту президента: що змінилось
      сьогодні , 15:20 Процедура імпічменту президента: що змінилось
      4052
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук