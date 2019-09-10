Держава надасть помешкання в Києві чотирьом політв'язням з Криму – Денісова

За гроші держави чотирьом кримським політв'язням, які після обміну повернулися в Україну – йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова – придбають житло.

Про це в ефірі "Громадське" розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Вона зазначила, що наразі спільно з офісом президента ведеться робота щодо придбання квартир в Києві чотирьом кримським політв’язням. Усі вони згодні лишитись в Києві разом зі своїми родинами.

Ми спершу запитали, чого вони хотіли б, з ким жити, з'ясували склад сімей і все це передали в Офіс президента,

– уточнила омбудсвумен.

Про конкретні терміни наразі мова не йде. Денісова лише зазначила, що це відбудеться найближчим часом.

До слова, раніше Денісова вже інформувала, що Сенцову та Кольченку підготували тимчасове житло. Конкретно щодо Кольченка, то мовиться про кімнату в гуртожитку, де вже 2 роки мешкає його родина.

Щодо наступного етапу обміну ув'язненими, Людмила Денісова наголосила, що наразі тривають перемовини.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу