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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      Скільки українців ще залишаються у російському полоні: вражаюча цифра

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      Внаслідок обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися 35 українських полів'язнів. Однак, українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, скільки ж ще наших співгромадян залишаються у російських в'язницях та в анексованому Криму.

      Як заявила Денісова, щонайменше 115 українців зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні. Про це вона сказала в інтерв'ю "BBC Україна".

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      Вона наголосила, що перемовини щодо їхнього звільнення наразі тривають. Тим часом служба безпеки України порахувала, що на території ОРДЛО незаконно утримують щонайменше 227 українців. Отже, у полоні у ворога перебувають майже 350 українців і це лише тих, про яких відомо. 

      До слова, Президент України Володимир Зеленський під час обміну 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" зауважив, що це лише перший етап обміну. 

      Я гадаю, що перший етап виконано. Маю підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли. Зробили все, не змінюючи своїх домовленостей,
      – сказав глава держави.

      Наступник етапом президент вважає продовжувати у мінському процесі розведення військ двома етапами: "Золоте – Петрівське", а потім розведення по всій території.

      Що відомо про обмін полоненими?7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35". Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Володимир Зеленський Обмін полоненими Володимир Путін Президент України Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
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