15:07
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      Попри обіцянку Кремль не розкрив списки тих, кого видала Україна

      411 Читать новость на русском
      Кремль не розкрив списки тих, кого видала Україна
      Кремль не розкрив списки тих, кого видала Україна / Getty images

      Прессекретар Росії Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання під час пресконференції про тих осіб, яких Україна видала РФ 7 вересня у рамках обміну "35 на 35". Напередодні Кремль обіцяв озвучить повний список.

      Пєсков також не відповів, чи отримають російське громадянство українці, які прибули з обміну в Москву.

      Читайте також: Вишинський каже, що не погоджувався на обмін, а його заява – фейк

      Журналісти запитали у Пєскова, чому Путін не зустрічав учасників обміну в російському аеропорту, як це зробив Зеленський.

      В цілому це не прерогатива глави держави. Глава держави свою частину шляху пройшов, щоб цей обмін зміг відбутися. І це є головним, а не приїзд в аеропорт,
      – наголосив Пєсков.

      Після обміну за схемою "35 на 35" на сайті президента України відразу з’явився список полонених, яких Росія видала Україні. Списки учасників обміну можна переглянути тут.

      До речі: У Зеленського розповіли, коли може відбутися новий обмін полоненими

      Що відомо про обмін "35 на 35"?7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35".

      Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      в україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
      сьогодні
      43587
      Теги: Новини політики Обмін полоненими Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сьогодні , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 33
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сьогодні , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 1207
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1469
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сьогодні , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 786
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 6125
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук