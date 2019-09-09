Попри обіцянку Кремль не розкрив списки тих, кого видала Україна

Прессекретар Росії Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання під час пресконференції про тих осіб, яких Україна видала РФ 7 вересня у рамках обміну "35 на 35". Напередодні Кремль обіцяв озвучить повний список.

Пєсков також не відповів, чи отримають російське громадянство українці, які прибули з обміну в Москву.

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Журналісти запитали у Пєскова, чому Путін не зустрічав учасників обміну в російському аеропорту, як це зробив Зеленський.

В цілому це не прерогатива глави держави. Глава держави свою частину шляху пройшов, щоб цей обмін зміг відбутися. І це є головним, а не приїзд в аеропорт,

– наголосив Пєсков.

Після обміну за схемою "35 на 35" на сайті президента України відразу з’явився список полонених, яких Росія видала Україні. Списки учасників обміну можна переглянути тут.

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Що відомо про обмін "35 на 35"?7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35".



Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу