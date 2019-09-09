Вишинський каже, що не погоджувався на обмін, а його заява – фейк

Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді. Його обміняли на інших бранців Кремля у форматі "35 на 35" 7 вересня.

Напередодні прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка опублікувала заяву Вишинського на обмін. Однак головний редактор "РИА Новости Украина" каже, що документ – підробка.

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Під час пресконференції Кирило Вишинський зазначив, що він регулярно відмовлявся від обміну.

Мені було сказано українськими політиками вже навесні цього року, що ми слово "обмін" щодо вас не вживаємо, мова йде про взаємне звільнення. "Добре, – сказав я, – на волю я готовий, але обмінюватися відмовляюся, тому що не розумію юридичного статусу цієї історії", – сказав Вишинський.

Кирило Вишинський також додав, що все, що продукував Юрій Луценко "ненадійне і не заслуговує жодної уваги".

Ще одна деталь – скільки він (пост на фейсбуці – ред. 24 канал) там? Три години провисів у Сарган на сторінці і зник? Мутний скан, що провисів у Сарган, який потім хтось далі передруковував. Ну, вони так працюють,

– сказав Вишинський.

За його словами, заява на сторінці Сарган – підробка. І зробити її було не складно, оскільки в матеріалах його справи було багато експертиз, і одна з них графологічна, яка розібрала його "почерк ну просто до закарлючок".



Допис Лариси Сарган на фейсбуці від 28 серпня/ Скріншот

Вишинський заявляє, що після вивчення результатів цієї експертизи будь-яка "більш менш грамотна людина" може написати будь-який папірець від його імені, а для комп'ютера і дві години не потрібно.

7 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "35 на 35". Як це було – читайте тут.

Головний редактор "РИА Новости Украина" додав, що готовий обговорювати цю заяву, як тільки йому покажуть оригінал.

Хто такий Кирило Вишинський?Колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російським орденом "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебував понад 1 рік. 7 вересня його повернули у РФ у рамках обміну "35 на 35".