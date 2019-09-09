Вышинский говорит, что не соглашался на обмен, а его заявление – фейк

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене. Его обменяли на других пленников Кремля в формате "35 на 35" 7 сентября.

Накануне пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко опубликовала заявление Вышинского на обмен. Однако главный редактор "РИА Новости Украина" говорит, что документ – подделка.

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Во время пресс-конференции Кирилл Вышинский отметил, что он регулярно отказывался от обмена.

Мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово "обмен" в отношении вас не принимаем, речь идет о взаимном освобождении. "Хорошо, – сказал я, – на свободу я готов, но обмениваться отказываюсь, потому что не понимаю юридического статуса этой истории", – сказал Вышинский.

Кирилл Вышинский также добавил, что все, что продуцировал Юрий Луценко, "ненадежное и не заслуживает никакого внимания".

Еще одна деталь – сколько он (пост на фейсбуке – ред. 24 канал) там? Три часа провисел у Сарган на странице и исчез? Мутный скан провисел у Сарган, который потом кто-то дальше перепечатывал. Ну, они так работают,

– сказал Вышинский.

По его словам, заявление на странице Сарган – подделка. И сделать его было несложно, поскольку в материалах его дела было много экспертиз, и одна из них графологическая, которая разобрала его почерк "ну просто до закорючек".



Публикация Ларисы Сарган на Фейсбуке от 28 августа / скриншот

Вышинский заявляет, что после изучения результатов этой экспертизы любой более менее грамотный человек может написать любую бумажку от его имени, а для компьютера и два часа не нужно.

7 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35". Как это было – читайте здесь.

Главный редактор "РИА Новости Украина" добавил, что готов обсуждать это заявление, как только ему покажут оригинал.

Кто такой Кирилл Вышинский?Бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.



За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 год. 7 сентября его вернули в РФ в рамках обмена "35 на 35".