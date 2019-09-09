Несмотря на обещание Кремль не раскрыл списки тех, кого выдала Украина

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы во время пресс-конференции о тех лицах, которых Украина выдала РФ 7 сентября в рамках обмена "35 на 35". Накануне Кремль обещал озвучит полный список.

Песков также не ответил, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

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Журналисты спросили у Пескова, почему Путин не встречал участников обмена в российском аэропорту, как это сделал Зеленский.

В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это главное, а не приезд в аэропорт,

– отметил Песков.

После обмена по схеме "35 на 35" на сайте президента Украины сразу появился список пленных, которых Россия выдала Украине. Списки обмена можно посмотреть здесь.

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Что известно об обмене "35 на 35"?

7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35".



Около 14:00 самолет с плененными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, относительно которых возбуждены уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала