Сколько украинцев еще остаются в российском плену: впечатляющая цифра

В результате обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись 35 украинских политзаключенных. Однако, украинская омбудсмен Людмила Денисова рассказала, сколько еще наших сограждан остаются в российских тюрьмах и в аннексированном Крыму.

Как заявила Денисова, по меньшей мере 115 украинцев в частности и крымских татар, остаются в российском плену. Об этом она сказала в интервью "BBC Украина".

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Она подчеркнула, что переговоры по их освобождению продолжаются. Тем временем служба безопасности Украины посчитала, что на территории ОРДЛО незаконно удерживают по меньшей мере 227 украинцев. Итак, в плену у врага находятся почти 350 украинцев и это только тех, о которых известно.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский во время обмена 7 сентября в аэропорту "Борисполь" отметил, что это лишь первый этап обмена.

Я думаю, что первый этап выполнен. Должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали. Сделали все, не меняя своих договоренностей,

– сказал глава государства.

Следующим этапом президент считает продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапами: "Золотое – Петровское", а затем разведение по всей территории.

Что известно об обмене пленными?7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.