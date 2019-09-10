06:47
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, 9 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Государство предоставит квартиру в Киеве четырем политзаключенным из Крыма – Денисова

      65 Читати новину українською
      Людмила Денисова и Олег Сенцов
      Людмила Денисова и Олег Сенцов / voi

      За деньги государства четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину – говорится об Олеге Сенцове, Александре Кольченке, Владимире Балухе и Артуре Панове – приобретут жилье.

      Об этом в эфире "Общественное" рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

      Читайте также: Сколько Украинцев еще остаются в русском плену: впечатляющая цифра

      Она отметила, что сейчас совместно с офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве четырем крымским политзаключенным. Все они согласны остаться в столице вместе со своими семьями.

      Мы сначала спросили, чего они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента,
      – уточнила омбудсвумен.

      О конкретных сроках пока речь не идет. Денисова только отметила, что это произойдет в ближайшее время.

      К слову, ранее Денисова уже информировала, что Сенцову и Кольченку подготовили временное жилье. Что касается Кольченка, то речь идет о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.

      По вопросу следующего этапа обмена заключенными, Людмила Денисова отметила, что сейчас продолжаются переговоры.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными Украинский приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемах, по которым возбуждены уголовные дела в Украине.


      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала
      blog_ava
      Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      269
      Теги: Владимир Балух Людмила Денисова Олег Сенцов Обмен пленными Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      9 сентября , 22:40 Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      393
      Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      9 сентября , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 596
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      9 сентября , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      888
      Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      9 сентября , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      594
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      9 сентября , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 1385
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук