Государство предоставит квартиру в Киеве четырем политзаключенным из Крыма – Денисова

За деньги государства четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину – говорится об Олеге Сенцове, Александре Кольченке, Владимире Балухе и Артуре Панове – приобретут жилье.

Об этом в эфире "Общественное" рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Она отметила, что сейчас совместно с офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве четырем крымским политзаключенным. Все они согласны остаться в столице вместе со своими семьями.

Мы сначала спросили, чего они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента,

– уточнила омбудсвумен.

О конкретных сроках пока речь не идет. Денисова только отметила, что это произойдет в ближайшее время.

К слову, ранее Денисова уже информировала, что Сенцову и Кольченку подготовили временное жилье. Что касается Кольченка, то речь идет о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.

По вопросу следующего этапа обмена заключенными, Людмила Денисова отметила, что сейчас продолжаются переговоры.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными Украинский приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемах, по которым возбуждены уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала