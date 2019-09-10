Государство предоставит квартиру в Киеве четырем политзаключенным из Крыма – Денисова
За деньги государства четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину – говорится об Олеге Сенцове, Александре Кольченке, Владимире Балухе и Артуре Панове – приобретут жилье.
Об этом в эфире "Общественное" рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Она отметила, что сейчас совместно с офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве четырем крымским политзаключенным. Все они согласны остаться в столице вместе со своими семьями.
Мы сначала спросили, чего они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента,
– уточнила омбудсвумен.
О конкретных сроках пока речь не идет. Денисова только отметила, что это произойдет в ближайшее время.
К слову, ранее Денисова уже информировала, что Сенцову и Кольченку подготовили временное жилье. Что касается Кольченка, то речь идет о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.
По вопросу следующего этапа обмена заключенными, Людмила Денисова отметила, что сейчас продолжаются переговоры.
Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными Украинский приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемах, по которым возбуждены уголовные дела в Украине.
В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала
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