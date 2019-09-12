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      Балух хочет подать иск против России в Европейский суд

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      Освобожденный из плена Владимир Балух
      Освобожденный из плена Владимир Балух / Кадр из видео

      Освобожденный политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.

      По информации "Крым.Реалии", адвокаты убеждены, что в российских тюрьмах он стал жертвой репрессий из-за своей государственнической позиции.

      К слову: Государство предоставит помещение в Киеве четырем политзаключенным из Крыма, – Денисова

      Сам же Балух пояснил, что сбор документов для подачи в Европейский суд длится еще с 2016 года. Поддержку в этом процессе оказывает Хельсинская группа по правам человека.

      Что известно про Владимира Балуха?Житель аннексированного Крыма, которого оккупационные власти России задержали в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      Его приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.

      В Україну повернулися бранці Кремля
      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала

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      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Европейский суд Судьи Новости Крыма Заложники Владимир Балух Обмен пленными
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