Балух хочет подать иск против России в Европейский суд

Освобожденный политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.

По информации "Крым.Реалии", адвокаты убеждены, что в российских тюрьмах он стал жертвой репрессий из-за своей государственнической позиции.

К слову: Государство предоставит помещение в Киеве четырем политзаключенным из Крыма, – Денисова

Сам же Балух пояснил, что сбор документов для подачи в Европейский суд длится еще с 2016 года. Поддержку в этом процессе оказывает Хельсинская группа по правам человека.

Что известно про Владимира Балуха?Житель аннексированного Крыма, которого оккупационные власти России задержали в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".



Его приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.



В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала