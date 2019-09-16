Балух рассказал об ужасных пытках в плену РФ с угрозами сексуального надругательства

Освобожденный политзаключенный Владимир Балух рассказал во время пресс-конференции о своем пребывании в заключении. Пытки стали применять сразу после прибытия в колонию.

"На территории колонии я был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене", – говорит Балух.

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Он рассказал, что били по ногам, в область печени и почек, по голове. "Я стоял лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли", – рассказал Балух и добавил, что его практически посадили на шпагат.



Владимир Балух / Фото "Факты"

Освобожденный политзаключенный сказал, что после этого его раздели до гола, дали робу, которую нельзя застегнуть и сказали "заправляй в трусы, штаны и иди". Затем, Владимира Балуха отвели "на карантин".

Жесткое физическое насилие применялось в Твери, в СИЗО №1 в день, когда я прибыл туда. Это была пытка с угрозами сексуального надругательства. И тоже было ШИЗО, придуманные взыскания, за которые сидел в ШИЗО, за которые взыскания объявляли. И было избиение, наволочка на голову, полив водой, биение по всем частям тела, шок, по пятам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия,

– признался Балух.

По его словам, в такие моменты трудно понимать, сколько прошло времени. По его ощущениям пытки продолжались около 20-30 минут. Балух добавил, что получил около 150 ударов электрошокером, а также были пытки холодом.



Освобожденный Балух с Зеленским / фото 24 канала

Отметим, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35". РФ вернула в Украину 24 пленных моряков и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.