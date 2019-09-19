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      Листи з новорічними привітаннями отримав аж у серпні, – звільнений з полону моряк Андрій Ейдер

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      Андрій Ейдер
      Андрій Ейдер / Фото з відкритих джерел

      Звільнений з російського полону український моряк Андрій Ейдер, наймолодший з полонених, відверто розповів журналістам 24 каналу, що його найбільше підтримувало під час незаконного утримування у російських в'язницях.

      "Окрім чималої кількості листів з України, багато надійшло з Канади, США, Німеччини, Франції, навіть Китаю! Мене підтримували українці з різних куточків світу. Писали листи й росіяни, які розуміли, що ми – не порушники, а військові, які виконували свій обов'язок. Усі листи надходили з великим запізненням. Листи з новорічними привітаннями отримав аж у серпні", – поділився Андрій.

      Читайте повне інтерв'ю з моряком Андрієм Ейдером: В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером

      Чимало допомоги надходило морякам від росіян, які всупереч владі підтримували незаконно затриманих українців. Одним із тих, хто активно та регулярно відправляв полоненим їжу, одяг та все необхідне був російський активіст Костянтин Котов.

      котов
      Російський активіст Костянтин Котов

      Ця людина (Костянтин Котов – 24 канал) має свою точку зору і не боїться показувати, за це його і затримали і ув'язнили на чотири роки. Я не погоджуюсь з цим, бо кожна люди має мати право висловлювати свою точку зору, аби світ знав, що відбувається. Дуже вдячний йому та іншим людям, які допомагали,
      – розповідає моряк.

      Все можливе задля визволення з полону робили консули та адвокати. Багато людей приходили на засідання суду, що також давало сили морякам і вселяло віру. Та найбільше не вистачало рідних.

      "За весь час лише раз вдалося поговорити телефоном десять хвилин з рідними. Через пів року після початку полону. Не знаю, як вдалося цього домогтися. Напевне, завдяки зусиллям захисників. Також декількома фразами з мамою в суді перекинувся, на цьому все скінчилось. Я жив думкою, що побачусь з рідними. Це нарешті сталося, – моряк додає, – Знаєте, що зараз важливо? І далі підтримувати людей, які незаконно знаходяться за російськими ґратами за надуманими звинуваченнями, бо їм це дуже потрібно".

      До теми: Полозов спростував інформацію про заборону в'їзду у РФ усім звільненим з полону морякам

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      Теги: Обмін полоненими Українські моряки в полоні Новини політики Новини України Публікації
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