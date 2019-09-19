Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии

Сегодня свое 30-летие украинский политзаключенный, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник Революции Достоинства и войны на Донбассе Александр Шумков встречает в штрафном изоляторе российской колонии, где пытают.

Шумков в неволе уже 2 года. В августе 2017 году его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся.

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В России Шумкову инкриминировали экстремистскую деятельность – членство в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", участие в Революции Достоинства и российско-украинской войне. И приговорили в декабре 2018-го к 4 годам заключения. То есть фактически за то, что он патриот Украины.

В первой части екслюзивного интервью с тетей заложника Кремля Людмилой Шумковой читайте о том, как российские тюремщики организовали пленнику принудительное голодание до потери 20 килограммов, о незаконном содержании в штрафном изоляторе и злобных попытках сломать и склонить к сотрудничеству. А также – о силе духа украинского националиста и его истории, которая закаляет людей на воле сопротивляться российской агрессии.

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Полгода карцера и усиление психологического давления

Александр находится в исправительной колонии-4 Тверской области в городе Торжок, которая известна суровыми условиями содержания и пытками. В свое время Владимир Балух там объявил голодовку, потому что ему не давали свитер и псалтырь. С 14 мая 2019-го Шумкова перевели в помещение камерного типа, фактически – карцер, где он должен пробыть полгода. Каковы последние новости от него?

3 сентября 2019-го Александра в колонии посетил его защитник Роман Лизлов. Сообщил, что на него тюремщики усилили физическое и морально-психологическое давление. Александр связывает это со своим видеообращением к Украине от 20 августа и активизацией своей правозащитной деятельности. Сейчас в российском суде вынуждены рассматривать его иск об отмене незаконного пребывания в штрафном изоляторе. Александр рассказал адвокату, что 20 августа сотрудник колонии пришел к нему с письменными объяснениями по факту видеообращения. Интересовало, с какой целью он записал видео и кто его выложил в интернет.

Кроме того, нарушеная закон сейчас обыскивают камеру без его присутствия и изымают личные вещи и документы без ведома и разрешения. С тех пор как Саша в помещении камерного типа (далее – ПКТ), ежедневно утром сотрудники колонии проводят обыски камер и личные обыски заключенных. Приговоренного выводят из камеры в другое помещение, там заставляют снимать всю одежду и нательное белье, унижая достоинство человека. В это время в камере другие сотрудники проводят обыск при отсутствии заключенного, что является незаконным.

Как сообщил Александр, недавно у одного из осужденных исчезли документы по его уголовному делу. Тогда он и другой заключенный начали заявлять о своем праве присутствовать во время утреннего осмотра камеры. Некоторые тюремщики начали проводить такой осмотр в их присутствии, однако другие сотрудники и дальше игнорировали законные требования, угрожали применением физической силы и проводили обыски в камере без них. Как следствие, одного из осужденных перевели на более жесткие условия содержания – в единое помещение камерного типа.

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Также Александр рассказал, что неоднократно различные сотрудники пытались начать с ним диалог провокационного характера, используя по отношению к нему такие выражения, как "террорист", "украинский шпион", "нацистский заводила".... Психологически давят сильно.

Каково его физическое состояние сейчас? Предоставляется ли Александру надлежащая медицинская помощь?

Нет. Не оказывается необходимая медицинская помощь в нарушение прав человека. Александр имеет контузию, которую получил добровольцем в современной российско-украинской войне. Контузия в любой момент дает о себе знать острой головной болью. Недавно он почувствовал острую головную боль и обратился с письменным заявлением в санчасть учреждения. Тем не менее, медицинский работник появился лишь через два дня! Все это время он страдал от недомогания. Хотя медицинская помощь должна оказываться немедленно.

Более того... В тот же день при выводе Александра из прогулочного двора сотрудник колонии достал электрошокер и пытался нанести Саше удар. Другой сотрудник назвал его "нацистским заводилой" и в унизительной форме комментировал политические взгляды Саши с использованием нецензурной брани и оскорбительных выражений.

Эти факты свидетельствуют о том, что сотрудники ИК-4 умышленно провоцируют Александра на осуществление, якобы, противоправных действий, чтобы усилить режим содержания или привлечь его к более жесткому виду ответственности. Понимаете, такие провокации сотрудников колонии осуществляются, чтобы содержать его в еще более ужасных условиях. Неоднократно Александр обращался с письмом к Уполномоченному по правам человека РФ Москальковой о нарушении его прав и других лиц, находящихся с ним вместе. Однако никакой реакции нет до сих пор...

24-часовой допрос и принудительное голодание

Александр Шумков считается, мол, "особо опасным преступником" в России. Какое давление совершали за время все содержания под стражей?

В первые моменты задержания ФСБ привели своего адвоката Инну Иванцову, которая на него давила. 24 часа велся непрерывный допрос ФСБ. С десяток людей по очереди заходили и допрашивали. Спать не давали. Он слышал сквозь приоткрытые двери, что ФСБ-шники говорили "адвокату", чтобы она склонила его к сотрудничеству со следствием. Она говорила: "Чем скорее ты подпишешь бумаги, тем скорее отправят на обмен. Ты же понимаешь, что если ты не дашь согласие на сотрудничество, то ты вообще можешь живым отсюда не выйти." Он выдержал и не пошел на сотрудничество видимо потому, что имеет с рождения украинский стержень. Понимал, что мы найдем его. Нашли. Видимо, помогла вера в Бога и справедливость.

Далее был приговор – 4 года за членство в "Правом секторе". Во время этапа в поезде давления не было. А когда привезли в СИЗО в Твери, отобрали все личные вещи, номера телефонов, блокнот... Далее вывели в коридорчик и избили. Впоследствии избили еще раз!.... Вывели в душевую, свернули резиновый рулончик и нанесли по спине и ногам 15 ударов. Тогда никто из наших не знал, где он находится.

Известно, что Александр неоднократно голодал. Символично, что в День Героев 23 мая 2018 года в Брянском СИЗО он объявил голодовку в знак солидарности с Сенцовым и другими украинскими политзаключенными, незаконно удерживаемыми Россией. Тогда голодал около 130 дней. Какие были голодовки?

Да. Ему также устраивали в свое время принудительное голодание до полного физического истощения. Он похудел на 20 кг в марте-апреле этого года во время этапирования в колонию, его просто не кормили! Передачи не допускали, денег на тюремном счету не было, потому что в ШИЗО он не может пользоваться этим счетом. И только после посещения консула лишь тогда изменилось отношение. Сейчас, к счастью, адвокатов и консулов допускают.

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О надуманных обвинениях и важности писем поддержки

Сейчас уже в колонии за надуманные, якобы, нарушения тюремного порядка его постоянно забрасывают в штафные изоляторы (далее – ШИЗО). Чего от него хотят добиться, помещая в карцер по надуманным поводам?

Это безосновательные удержания. За, мол, умывание в теплой куртке или что-то, наказание – ШИЗО. Так было 3-4 раза. Еще один срок в ШИЗО не заканчивался, начинался другой!... А дальше административная комиссия решила, что он заслуживает пребывания в помещении камерного типа полгода!



Тетя политзаключенного Александра Шумкова Людмила Шумкова

Я думаю, что такое продлится до конца срока. У них попытки его сломать каким-то образом. Считают, что он для них особо опасен и посягает на конситуционный строй РФ. Видимо, думают, что он будет вести пропаганду экстремистской деятельности, поэтому и держат его в таких условиях. Чтобы ничего другого не случилось. Ему осталось до окончания срока год и три месяца.

Что его мотивирует держаться?

Он всегда в письмах говорит о том, что хочет вернуться и продолжить свою деятельность по развитию Украины. Для него лозунг "Украина превыше всего" – вся его жизнь, борьба за создание самостоятельного соборного украинского государства. Поэтому он не оставляет надежды, что вернется и будет заниматься делами.

Он даже в последнем слове сказал: понимал, что это могло произойти, но могло случиться еще хуже. Он был готов. Для Клиха, например, это был стресс, потому на него российская агрессия вылилась неожиданно. А Саша понимал: если он украинский националист и преследовался властью в Украине при Януковиче, этого стоит ожидать. Даже сейчас он пишет своим друзьям оттуда, чтобы они держались и берегли себя. В каждом письме писал, что волновался за освобожденного недавно Володю Балуха, с которым был в одной колонии, за собрата Карпюка. Действительно он больше не за себя волнуется, а за кого-то.

Постоянно ли во время плена он беспрепятственно получает письма?

Когда был под судебным следствием, переписки были ограничены. Сейчас наладился этот процесс благодаря мониторингу адвоката и консула, поэтому получает беспрепятственно. Немало писем поступает из-за границы. Мы также постоянно на переписке.

Как отправить ему письмо?

Можно через Фсин-письмо, указывая колонию ИК-4 и город Торжок. А можно обычной почтой по адресу: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. р. Писать должны на русском и с соблюдением цензуры.

Во второй части интервью читайте об общественной деятельности Шумкова в плену, вероятной причастности украинских спецслужб к его похищению, почему его имя не фигурировало в списках на масштабном обмене 7 сентября и есть ли надежда на освобождение в ближайшее время.

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