Бранець Кремля Шумков, на якого посилили тиск і провокують, написав нового листа з-за ґрат

Незаконно засуджений український активіст, ексохоронець Дмитра Яроша та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков написав нового листа із російської колонії.

Копію листа опублікувала керівниця Українського центру в Латвії Тетяна Лазда у своєму фейсбуці 9 вересня.

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Вова, Микола та інші хлопці нарешті отримали свободу. Значить, все таки зрушення відбулося. Мене ж в п'ятницю (6 вересня, – 24 канал) навідував консул. І суд в мене йде, оскаржую ті рішення, за якими відсидів 39 днів у штрафному ізоляторі,

– написав Шумков.

Перебуваючи в неволі сам, він також попросив інформаційної підтримки для іншого в'язня, громадянина Росії Богоугодіна Салмановича Онієва. За словами Шумкова, чоловіка в РФ переслідують за релігійними мотивами, тому Онієв просить політичного притулку в Європі чи Україні.

"Він – інгуш за національністю, засуджений за статтею 208 КК РФ. Зараз збирається оскаржувати свою справу в Європейському суді з прав людини. Треба йому якось допомогти – хоча б інформаційною підтримкою. Його справа – виключно політична, приклад того, що в Росії є переслідування за релігійними мотивами. Багато мусульман, засуджених в РФ за тероризм, жодного разу в житті зброю в руках не тримали", – написав Шумков.

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Він також розповів, що займається творчістю: пише щось середнє між п’єсою та сценарієм фільму. Український політв'язень закінчив першу частину, планує трилогію.

Надіюсь, що якомога скоріше повернуся на Батьківщину. Дякую вам за підтримку, чекаю зустрічі,

– завершив Шумков.

Керівниця Українського центру в Латвії Тетяна Лазда наголосила: важливо не забувати про тих, хто чекає на звільнення у російських в'язницях, в Криму та в підвалах Донбасу.

Що відомо про справу Шумкова? У Росії Торжоцький міжрайонний суд 30 вересня 2019-го року продовжить розгляд справи за позовом українського політв’язня Олександра Шумкова про скасування незаконного рішення щодо тримання його в штрафному ізоляторі. Українця запроторили в карцер на півроку. Захисник Роман Лизлов подав клопотання та уточнений позов про стягнення моральної шкоди в розмірі 1 мільйона російських рублів.



3 вересня стало відомо, що на Шумкова посилили психологічний і фізичний тиск співробітники колонії в місті Торжок. Вони також в порушення закону проводять обшуки в камері без його присутності та вилучають особисті речі й документи без відома бранця.



Бранець Кремля Олександр Шумков



"З 14 травня 2019 року, відколи Олександр потрапив у приміщення камерного типу, щоденно зранку співробітники ВК-4 проводять обшуки приміщень камер, а також особисті обшуки ув’язнених. Засудженого виводять з камери ПКТ в інше приміщення, в якому засуджених особисто обшуковують, змушують знімати весь одяг і натільну білизну, принижуючи гідність людини. А в камері проводять обшук за відсутності ув’язненого, що є незаконним. Як повідомив Олександр, нещодавно в одного з засуджених зникли документи щодо його кримінальної справи. Він та інший засуджений почали заявляти про своє право бути присутніми під час огляду камерного приміщення. Як наслідок, деякі чергові почали проводити такий огляд в їх присутності, проте інші співробітники і далі ігнорували законні вимоги та погрожували застосуванням фізичної сили", – розповіла тітка політв'язня Людмила Шумкова.

Вона додала, що неодноразово різні співробітники хотіли почати з ним діалог провокаційного характеру, використовуючи по відношенню до нього такі висловлювання, як "терорист", "український шпигун", "нацистській заводила". До того ж, в порушення прав людини, не надається необхідна медична допомога.



Незаконно ув'язнений у Росії Олександр Шумков

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Зауважимо, бранець не увійшов до списку на обмін "35 на 35". Звільнений політв'язень Володимир Балух висловив розчарування тим, що Олександр Шумков не вийшов на волю. Вони відбували незаконне покарання в одній колонії.

"Мої довірителі по цій справі кажуть – не хочеться вірити, що корупціонери, яким завадив Шумков, настільки могутні, що він не потрапив в список тих, кого Україна хоче отримати назад в першу чергу. Але факт залишається фактом - Балуха з тієї ж колонії в Торжку забрали, а Шумков залишився. На нього зараз чиниться певний моральний тиск, проводяться якісь постійні обшуки в камері. Сподіваюся, адміністрація президента Зеленського включить Шумкова у наступний список на обмін, попри те, що хтось може бути незацікавлений у цьому", – розповів BBC News Ukrainian адвокат Шумкова – Олексій Барановський.

За що засудили Олександра Шумкова?Екс-охоронця Яроша і військовослужбовця ЗСУ Шумкова у 2017 році підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. У 2017-му він служив у військовій прокуратурі. Шумков каже, що його викрали і переправили через українсько-російський кордон за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.



У Росії йому інкримінували екстремістську діяльність – членство у забороненій у РФ організації "Правий сектор", участь у Революції Гідності та війні на Донбасі. 4 грудня 2018-го Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі. Його побили співробітники СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім побили і у виправній колонії-4 у Торжку.



У 2018-му Шумков голодував близько 130 днів в знак протесту проти свавілля Кремля та на підтримку всіх українців, заґратованих у Криму та Росії. Наразі відбуває незаконне покарання в колонії в російському місті Торжок.