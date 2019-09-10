23:14
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      Бранець Кремля Шумков, на якого посилили тиск і провокують, написав нового листа з-за ґрат

      265 Читать новость на русском
      Політв'язень Олександр Шумков
      Політв'язень Олександр Шумков

      Незаконно засуджений український активіст, ексохоронець Дмитра Яроша та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков написав нового листа із російської колонії.

      Копію листа опублікувала керівниця Українського центру в Латвії Тетяна Лазда у своєму фейсбуці 9 вересня.

      Важливо: Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо

      Вова, Микола та інші хлопці нарешті отримали свободу. Значить, все таки зрушення відбулося. Мене ж в п'ятницю (6 вересня, – 24 канал) навідував консул. І суд в мене йде, оскаржую ті рішення, за якими відсидів 39 днів у штрафному ізоляторі,
      – написав Шумков.

      Перебуваючи в неволі сам, він також попросив інформаційної підтримки для іншого в'язня, громадянина Росії Богоугодіна Салмановича Онієва. За словами Шумкова, чоловіка в РФ переслідують за релігійними мотивами, тому Онієв просить політичного притулку в Європі чи Україні.

      "Він – інгуш за національністю, засуджений за статтею 208 КК РФ. Зараз збирається оскаржувати свою справу в Європейському суді з прав людини. Треба йому якось допомогти – хоча б інформаційною підтримкою. Його справа – виключно політична, приклад того, що в Росії є переслідування за релігійними мотивами. Багато мусульман, засуджених в РФ за тероризм, жодного разу в житті зброю в руках не тримали", – написав Шумков.

       

      До теми: Чому Путін погодився на обмін полоненими

      Він також розповів, що займається творчістю: пише щось середнє між п’єсою та сценарієм фільму. Український політв'язень закінчив першу частину, планує трилогію.

      Надіюсь, що якомога скоріше повернуся на Батьківщину. Дякую вам за підтримку, чекаю зустрічі,
      – завершив Шумков.

      Керівниця Українського центру в Латвії Тетяна Лазда наголосила: важливо не забувати про тих, хто чекає на звільнення у російських в'язницях, в Криму та в підвалах Донбасу.

      Що відомо про справу Шумкова? У Росії Торжоцький міжрайонний суд 30 вересня 2019-го року продовжить розгляд справи за позовом українського політв’язня Олександра Шумкова про скасування незаконного рішення щодо тримання його в штрафному ізоляторі. Українця запроторили в карцер на півроку. Захисник Роман Лизлов подав клопотання та уточнений позов про стягнення моральної шкоди в розмірі 1 мільйона російських рублів.

      3 вересня стало відомо, що на Шумкова посилили психологічний і фізичний тиск співробітники колонії в місті Торжок. Вони також в порушення закону проводять обшуки в камері без його присутності та вилучають особисті речі й документи без відома бранця.


      Бранець Кремля Олександр Шумков

      "З 14 травня 2019 року, відколи Олександр потрапив у приміщення камерного типу, щоденно зранку співробітники ВК-4 проводять обшуки приміщень камер, а також особисті обшуки ув’язнених. Засудженого виводять з камери ПКТ в інше приміщення, в якому засуджених особисто обшуковують, змушують знімати весь одяг і натільну білизну, принижуючи гідність людини. А в камері проводять обшук за відсутності ув’язненого, що є незаконним. Як повідомив Олександр, нещодавно в одного з засуджених зникли документи щодо його кримінальної справи. Він та інший засуджений почали заявляти про своє право бути присутніми під час огляду камерного приміщення. Як наслідок, деякі чергові почали проводити такий огляд в їх присутності, проте інші співробітники і далі ігнорували законні вимоги та погрожували застосуванням фізичної сили", – розповіла тітка політв'язня Людмила Шумкова.

      Вона додала, що неодноразово різні співробітники хотіли почати з ним діалог провокаційного характеру, використовуючи по відношенню до нього такі висловлювання, як "терорист", "український шпигун", "нацистській заводила". До того ж, в порушення прав людини, не надається необхідна медична допомога.


      Незаконно ув'язнений у Росії Олександр Шумков

      Вам буде цікаво: Нова сорочка для Балуха: політв'язень приміряв вишиванку – зворушливе відео

      Зауважимо, бранець не увійшов до списку на обмін "35 на 35". Звільнений політв'язень Володимир Балух висловив розчарування тим, що Олександр Шумков не вийшов на волю. Вони відбували незаконне покарання в одній колонії.

      "Мої довірителі по цій справі кажуть – не хочеться вірити, що корупціонери, яким завадив Шумков, настільки могутні, що він не потрапив в список тих, кого Україна хоче отримати назад в першу чергу. Але факт залишається фактом - Балуха з тієї ж колонії в Торжку забрали, а Шумков залишився. На нього зараз чиниться певний моральний тиск, проводяться якісь постійні обшуки в камері. Сподіваюся, адміністрація президента Зеленського включить Шумкова у наступний список на обмін, попри те, що хтось може бути незацікавлений у цьому", – розповів BBC News Ukrainian адвокат Шумкова – Олексій Барановський.

      За що засудили Олександра Шумкова?Екс-охоронця Яроша і військовослужбовця ЗСУ Шумкова у 2017 році підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. У 2017-му він служив у військовій прокуратурі. Шумков каже, що його викрали і переправили через українсько-російський кордон за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.

      У Росії йому інкримінували екстремістську діяльність – членство у забороненій у РФ організації "Правий сектор", участь у Революції Гідності та війні на Донбасі. 4 грудня 2018-го Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі. Його побили співробітники СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім побили і у виправній колонії-4 у Торжку.

      У 2018-му Шумков голодував близько 130 днів в знак протесту проти свавілля Кремля та на підтримку всіх українців, заґратованих у Криму та Росії. Наразі відбуває незаконне покарання в колонії в російському місті Торжок.

      blog_ava
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні
      5326
      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Обмін полоненими Володимир Балух
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      сьогодні , 22:45 Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      543
      iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      сьогодні , 22:42 iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      325
      Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      сьогодні , 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      4385
      Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 837
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      сьогодні , 21:43 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 463
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук