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      Нова сорочка для Балуха: політв'язень приміряв вишиванку – зворушливе відео

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      Володимир Балух у подорованій вишиванці
      Володимир Балух у подорованій вишиванці / із соцмереж Ольги Скрипник

      Для звільненого українця трудилася майстриня Олена Ілюшина. Вона – переселенка із Криму та автор першої вишиванки для Балуха. Першу сорочку передавала в’язню Кремля в російську колонію, де його утримували. Проте під час етапування вишиванку в активіста вкрали.

      Жінка не розгубилася – вишила нову сорочку, яку 8 вересня особисто в руки Балуху передав один з координаторів руху "Євромайдан-Крим" Сергій Ковальський.

      До теми: Звільнений з полону Балух: Спочатку хочу підстригтися, бо виглядаю, як мавпа

      Балух подякував за подарунок і поспішив одягнути вишиванку.

      Помолодів відразу,
      – сказав він, приміряючи сорочку.

      Як це було: дивіться у відео

      У коментарях до відео залишила коментар і сама Олена Ілюшина. Мисткиня пише, що переживала, чи підійде Балуху розмір і дуже втішена, що сорочка йому пасує.

      "Господи, я так переймалася за розмір. Якраз! Носіть на здоров'я, на вільне, щасливе життя", – написала жінка.

      Довідка: Балух був кримським фермером та громадським активістом. Після анексії Криму чоловік відмовився від російського громадянства. А взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку ще й прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Наприкінці 2016 року Балуха затримали ФСБ Росії. Там заявили, що начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. За це Балуха засудили у Криму до 5 років в’язниці.

      Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. 

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів? Бранці Кремля повернулися додому 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією. Серед звільнених українців – 24 моряки та 11 політв'язнів: Володимир Балух, Олег Сенцов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович, Артур Панов, Роман Сущенко, Євген Панов.

      полонені
      Окрім 24 моряків, Росія звільнила 11 бранців Кремля/ інфографіка 24 каналу

      Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.

      Водночас, виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Кого Україна віддала Росії в обмін на політв’язнів – читайте тут.

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини політики Україна – Росія Заручники Володимир Балух
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