Нова сорочка для Балуха: політв'язень приміряв вишиванку – зворушливе відео

Для звільненого українця трудилася майстриня Олена Ілюшина. Вона – переселенка із Криму та автор першої вишиванки для Балуха. Першу сорочку передавала в’язню Кремля в російську колонію, де його утримували. Проте під час етапування вишиванку в активіста вкрали.

Жінка не розгубилася – вишила нову сорочку, яку 8 вересня особисто в руки Балуху передав один з координаторів руху "Євромайдан-Крим" Сергій Ковальський.

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Балух подякував за подарунок і поспішив одягнути вишиванку.

Помолодів відразу,

– сказав він, приміряючи сорочку.

Як це було: дивіться у відео

У коментарях до відео залишила коментар і сама Олена Ілюшина. Мисткиня пише, що переживала, чи підійде Балуху розмір і дуже втішена, що сорочка йому пасує.

"Господи, я так переймалася за розмір. Якраз! Носіть на здоров'я, на вільне, щасливе життя", – написала жінка.

Довідка: Балух був кримським фермером та громадським активістом. Після анексії Криму чоловік відмовився від російського громадянства. А взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку ще й прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Наприкінці 2016 року Балуха затримали ФСБ Росії. Там заявили, що начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. За це Балуха засудили у Криму до 5 років в’язниці.



Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів? Бранці Кремля повернулися додому 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією. Серед звільнених українців – 24 моряки та 11 політв'язнів: Володимир Балух, Олег Сенцов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович, Артур Панов, Роман Сущенко, Євген Панов.





Окрім 24 моряків, Росія звільнила 11 бранців Кремля/ інфографіка 24 каналу



Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.



Водночас, виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Кого Україна віддала Росії в обмін на політв’язнів – читайте тут.