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      Новая рубашка для Балуха: политзаключенный примерил вышиванку – трогательное видео

      81 Читати новину українською
      Владимир Балух в подаренной вышиванке
      Владимир Балух в подаренной вышиванке / из соцсетей Ольги Скрипник

      Для освобожденного украинца трудилась мастерица Елена Илюшина. Она – переселенка из Крыма и автор первой вышиванки для Балуха. Первую рубашку передавала узнику Кремля в российскую колонию, где его удерживали. Однако во время этапирования вышиванку у активиста украли.

      Женщина не растерялась – вышила новую рубашку, которую 8 сентября лично в руки Балуху передал один из координаторов движения "Евромайдан-Крым" Сергей Ковальский.

       К теме: Освобожденный из плена Балух: Сначала хочу подстричься, потому что выгляжу, как обезьяна

      Балух поблагодарил за подарок и поспешил надеть вышиванку.

      Помолодел сразу,
      – сказал он, примеряя рубашку.

      Как это было: смотрите в видео

      В комментариях к видео оставила запись и сама Елена Илюшина. Художница пишет, что переживала, подойдет ли Балуху размер, и очень рада, что рубашка ему подходит.

      "Господи, я так переживала за размер. Как раз! Носите на здоровье, на свободную, счастливую жизнь", – написала женщина.

      Справка: Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме еще и прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      В конце 2016 года Балуха задержали ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.

      Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?

      Пленники Кремля вернулись домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных украинцев – 24 моряка и 11 политзаключенных: Владимир Балух, Олег Сенцов, Павел Гриб, Станислав Клих, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович, Артур Панов, Роман Сущенко, Евгений Панов.



      полонені
      Кроме 24 моряков, Россия освободила 11 пленников Кремля/ инфографика 24 канала

      Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

      В то же время, выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.

      blog_ava
      Почему Путин согласился на обмен пленными
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Заложники Украинцы в плену РФ Владимир Балух
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