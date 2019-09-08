Новая рубашка для Балуха: политзаключенный примерил вышиванку – трогательное видео

Для освобожденного украинца трудилась мастерица Елена Илюшина. Она – переселенка из Крыма и автор первой вышиванки для Балуха. Первую рубашку передавала узнику Кремля в российскую колонию, где его удерживали. Однако во время этапирования вышиванку у активиста украли.

Женщина не растерялась – вышила новую рубашку, которую 8 сентября лично в руки Балуху передал один из координаторов движения "Евромайдан-Крым" Сергей Ковальский.

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Балух поблагодарил за подарок и поспешил надеть вышиванку.

Помолодел сразу,

– сказал он, примеряя рубашку.

Как это было: смотрите в видео

В комментариях к видео оставила запись и сама Елена Илюшина. Художница пишет, что переживала, подойдет ли Балуху размер, и очень рада, что рубашка ему подходит.

"Господи, я так переживала за размер. Как раз! Носите на здоровье, на свободную, счастливую жизнь", – написала женщина.

Справка: Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме еще и прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".



В конце 2016 года Балуха задержали ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.



Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?

Пленники Кремля вернулись домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных украинцев – 24 моряка и 11 политзаключенных: Владимир Балух, Олег Сенцов, Павел Гриб, Станислав Клих, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович, Артур Панов, Роман Сущенко, Евгений Панов.







Кроме 24 моряков, Россия освободила 11 пленников Кремля/ инфографика 24 канала

Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

В то же время, выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.