В Херсоне встретили трех освобожденных украинских моряков: трогательные фото и видео

На Херсонщине встретили трех освобожденных из плена моряков. Уставшие и счастливые, мужчины наконец обнялись со своими родными. Как их ждали дома и какие планы у моряков – читайте дальше.

В центре Херсона собралась настоящая толпа. Волонтеры, херсонцы и родные ждут трех земляков, которые наконец вернулись из кремлевского плена. Больше всего волнуются родители ребят, они изрядно подготовились к встрече.

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Наконец домой вернулись Сергей Чулиба, Виктор Беспальченко и Михаил Власюк – трое из 24 украинских моряков, которые около 10 месяцев провели в российском плену. Больше всего им хочется обнять родных. А еще – поблагодарить всех, кто верил и ждал.

О плене ребята говорят неохотно. Хотят забыть эти 10 месяцев, как страшный сон. Впрочем, за это время произошли в жизни ребят и приятные изменения. Морпех Виктор Беспальченко обручился со своей невестой. Правда, делать это пришлось прямо в московском изоляторе "Лефортово". Сам Виктор отметил, что это было очень не просто организовать, за четыре месяца борьбы он со своей невестой сталкивались с большим количеством преград.



Освобожденный украинский моряк Виктор Беспальченко и его жена Татьяна Шевченко

Освобожденные моряки передают поздравления земляку, политзаключенному Александру Шумкову, который остается в российском плену. Сегодня у него день рождения.

Желаем, чтобы он скорее вернулся домой, к своей семье. Пусть не падает духом, мы его будем поддерживать. У нас лучшая страна, которая есть,

– подчеркнул освобожденный из плена моряк Сергей Чулиба.

Как в Херсоне встретили трех освобожденных украинских моряков

Все трое моряков продолжат службу в военно-морских силах. Впрочем, к работе вернутся за месяц. А пока у них такой желанный и выстраданный отпуск.

Как моряков освободили из российского плена?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.