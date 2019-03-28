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      Пленный украинский моряк отгуляет свадьбу в московском СИЗО

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      Пленный моряк Виктор Беспальченко женится на Татьяне Шевченко в СИЗО Москвы
      Пленный моряк Виктор Беспальченко женится на Татьяне Шевченко в СИЗО Москвы / https://www.facebook.com/profile.php?id=100011293787322

      Украинский моряк Виктор Беспальченко и его возлюбленная Татьяна Шевченко еще до российского плена планировали в апреле 2019 года отпраздновать свадьбу. Несмотря на заключение мужа в России, пара решила не менять планы и жениться в московском СИЗО.

      Виктор попал в плен еще в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники незаконно захватили его и еще 23 украинских моряков в Керченском проливе. Впоследствии военных перевезли в Москву, поместили в СИЗО и начали судилище над ними.

      Читайте также: Как российские волонтеры помогают украинским пленным морякам: эксклюзив от 24 канала

      Татьяна Шевченко приехала в Москву на заседание суда, которое состоялось 27 марта. Российский орган признал "законным" продление ареста ее жениху Виктору Безпальченку и еще трем украинским морякам, передает ТСН. Ранее их дело сняли с рассмотрения, так как решение суда первой инстанции было некачественно переведено на украинский язык.

      Согласно решению суда страны-агрессора, Безпальченко должен находиться за решеткой как минимум до конца апреля. Именно на апрель, по словам его невесты Татьяны Шевченко, была запланирована свадьба.

      Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать,
      – рассказала девушка.


      Виктор Беспальченко и Татьяна Шевченко

      Как украинские моряки попали в русский плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России СІЗО Украинцы в плену РФ
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