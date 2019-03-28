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      Полонений український моряк відгуляє весілля у московському СІЗО

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      Полонений моряк Віктор Беспальченко одружиться з Тетяною Шевченко у СІЗО Москви
      Полонений моряк Віктор Беспальченко одружиться з Тетяною Шевченко у СІЗО Москви / https://www.facebook.com/profile.php?id=100011293787322

      Український моряк Віктор Беспальченко та його кохана Тетяна Шевченко ще до російського полону планували у квітні 2019 року відгуляти весілля. Незважаючи на ув'язнення чоловіка у Росії, пара вирішила не змінювати плани та одружитися у московському СІЗО.

      Віктор потрапив у полон ще в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники незаконно захопили його та ще 23 українських моряків у Керченській протоці. Згодом військових перевезли у Москву, помістили в СІЗО та почали судилище над ними.

      Читайте також: Як російські волонтери допомагають українським полоненим морякам: ексклюзив від 24 каналу

      Тетяна Шевченко приїхала до Москви на засідання суду, яке відбулося 27 березня. Російський орган визнав "законним" продовження арешту її нареченому Віктору Безпальченку і ще трьом українським морякам, передає ТСН.  Раніше їхню справу зняли з розгляду, бо рішення суду першої інстанції було неякісно перекладено українською мовою.

      Згідно з рішенням суду країни-агресора, Безпальченко має перебувати за ґратами як мінімум до кінця квітня. Саме на квітень, за словами його нареченої Тетяни Шевченко, було заплановано весілля.

      Ми планували робити весілля у квітні. Ми зараз чекаємо рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розпису. Буду я, Віктор, можливо, ще хтось буде присутній,
      – розповіла дівчина.


      Віктор Беспальченко та Тетяна Шевченко

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

      blog_ava
      Як і коли потрібно пити воду
      сьогодні
      4439
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія СІЗО
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