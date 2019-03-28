Полонений український моряк відгуляє весілля у московському СІЗО

Український моряк Віктор Беспальченко та його кохана Тетяна Шевченко ще до російського полону планували у квітні 2019 року відгуляти весілля. Незважаючи на ув'язнення чоловіка у Росії, пара вирішила не змінювати плани та одружитися у московському СІЗО.

Віктор потрапив у полон ще в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники незаконно захопили його та ще 23 українських моряків у Керченській протоці. Згодом військових перевезли у Москву, помістили в СІЗО та почали судилище над ними.

Читайте також: Як російські волонтери допомагають українським полоненим морякам: ексклюзив від 24 каналу

Тетяна Шевченко приїхала до Москви на засідання суду, яке відбулося 27 березня. Російський орган визнав "законним" продовження арешту її нареченому Віктору Безпальченку і ще трьом українським морякам, передає ТСН. Раніше їхню справу зняли з розгляду, бо рішення суду першої інстанції було неякісно перекладено українською мовою.

Згідно з рішенням суду країни-агресора, Безпальченко має перебувати за ґратами як мінімум до кінця квітня. Саме на квітень, за словами його нареченої Тетяни Шевченко, було заплановано весілля.

Ми планували робити весілля у квітні. Ми зараз чекаємо рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розпису. Буду я, Віктор, можливо, ще хтось буде присутній,

– розповіла дівчина.



Віктор Беспальченко та Тетяна Шевченко

Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.