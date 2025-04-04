Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис партії "Пропозиція" у Facebook.
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У партії "Пропозиція" повідомили, що внаслідок вибуху авто на Дніпропетровщині загинув 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис партії "Пропозиція" у Facebook.
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