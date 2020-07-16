Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до Верховної Ради з нагоди 30-ої річниця ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Під час звернення він наголосив, що таким великим народом і силою українці не мають права навіть думати про те, щоб радитися з ворогом.

Своє звернення Леонід Кравчук озвучив під час урочистого засідання Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Ми не маємо права навіть думати про те, щоб хтось виконував щодо до нас роль "училок" або втручався в наші внутрішні справи. Не має значення, на Заході це чи на Сході,

– заявив перший президент України.

Він наголосив, що українці не можуть допустити того, щоб радитися з недругами або ворогами. Мовляв, це принижує нас.

"Такі дії роблять кожного, хто їх допускає, нікчемним, дрібненьким і дуже маленьким. Я звертаюся до вас із великим проханням: зупинити розхитування моховика ворожнечі в суспільстві й у самій Верховній Раді", – наголосив Леонід Кравчук.

Щодо різних політичних баталій він висловив думку, що це більше схоже не на пошук кращого шляху, а на пошук найкоротшого шляху до влади через популізм і різні неподобства.

Повірте мені, я вже не молода людина і 60 років з хвостиком, як був в системах різної влади й бачив все, але ніколи нікому публічно не було дозволено опускатися нижче ватерлінії. Це можна в себе вдома, на своїй кухні, але не на державному рівні,

– застеріг політик.

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Він також наголосив на неможливості миритися з тим, що в суспільстві визріває протистояння центру й регіонів. Мовляв, це дуже небезпечна тенденція, яка може призвести до втрати управління державою.

"Для тих, хто це робить, у мене одне прохання: ви можете робити все що хочете, але спершу порадьтеся з людьми. Запитайте в людей, чи хочуть вони федерації, чи хочуть унітарної держави", – наголосив Кравчук.

Декларація про державний суверенітет України: коротко