Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Во время обращения он подчеркнул, что таким великим народом и силой украинцы не имеют права даже думать о том, чтобы советоваться с врагом.

Свое обращение Леонид Кравчук озвучил во время торжественного заседания Верховной Рады, сообщает 24 канал.

К слову Декларацию о суверенитете никто не валил правками, – Зеленский на торжественном заседании Рады

Мы не имеем права даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль "училок" или вмешивался в наши внутренние дела. Не имеет значения, на Западе это или на Востоке,

– заявил первый президент Украины.

Он подчеркнул, что украинцы не могут допустить того, чтобы советоваться с недругами или врагами. Что это унижает нас.

"Такие действия делают каждого, кто их допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким. Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание моховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде", – подчеркнул Леонид Кравчук.

Относительно разных политических баталий он высказал мнение, что это больше похоже не на поиск лучшего пути, а на поиск кратчайшего пути к власти через популизм и разные безобразия.

Поверьте мне, я уже не молодой человек и 60 лет с хвостиком, как был в системах различной власти и видел все, но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии. Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне,

– предостерег политик.

Важно Торжественное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Он также подчеркнул невозможность мириться с тем, что в обществе вызревает противостояние центра и регионов. Мол, это очень опасная тенденция, которая может привести к потере управления государством.

"Для тех, кто это делает, у меня одна просьба: вы можете делать все что хотите, но сначала посоветуйтесь с людьми. Спросите у людей, хотят ли они федерации или хотят унитарного государства", – подчеркнул Кравчук.

Декларация о государственном суверенитете Украины: кратко