Советоваться с врагами – недопустимо: первый президент Кравчук обратился к депутатам
Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Во время обращения он подчеркнул, что таким великим народом и силой украинцы не имеют права даже думать о том, чтобы советоваться с врагом.
Свое обращение Леонид Кравчук озвучил во время торжественного заседания Верховной Рады, сообщает 24 канал.
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Мы не имеем права даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль "училок" или вмешивался в наши внутренние дела. Не имеет значения, на Западе это или на Востоке,
– заявил первый президент Украины.
Он подчеркнул, что украинцы не могут допустить того, чтобы советоваться с недругами или врагами. Что это унижает нас.
"Такие действия делают каждого, кто их допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким. Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание моховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде", – подчеркнул Леонид Кравчук.
Относительно разных политических баталий он высказал мнение, что это больше похоже не на поиск лучшего пути, а на поиск кратчайшего пути к власти через популизм и разные безобразия.
Поверьте мне, я уже не молодой человек и 60 лет с хвостиком, как был в системах различной власти и видел все, но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии. Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне,
– предостерег политик.
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Он также подчеркнул невозможность мириться с тем, что в обществе вызревает противостояние центра и регионов. Мол, это очень опасная тенденция, которая может привести к потере управления государством.
"Для тех, кто это делает, у меня одна просьба: вы можете делать все что хотите, но сначала посоветуйтесь с людьми. Спросите у людей, хотят ли они федерации или хотят унитарного государства", – подчеркнул Кравчук.
Декларация о государственном суверенитете Украины: кратко
- Это документ, который провозглашал государственный суверенитет Украины. Еще 16 июля 1990 года его одобрил Верховный Совет УССР 12 созыва, который затем стал Верховной Радой Украины 1 созыва.
- Этот документ был одобрен во времена распада Советского Союза и тоже имел свое влияние на этот процесс. К слову, одновременно парламент одобрил постановление о Дне провозглашения Независимости Украины.
- Одним из ключевых положений Декларации о суверенитете было положение о гражданстве. Провозглашалось, что Украина имеет свое гражданство, где все граждане равны перед законом.